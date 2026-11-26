El senador Luis Donaldo Colosio Riojas se registró como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora y afirmó que no va a dividir el voto de la oposición sino ganar la elección.

“Y que quede claro y que se oiga lejos: yo no vengo a dividir el voto ni hacerle el caldo gordo a nadie. Yo vengo a ganar”, dijo frente a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado que lo arroparon al grito de gobernador.

Luis Donaldo Colosio dijo que Sonora lleva toda la vida con “políticos de toda la vida y por eso nada cambia” y que la tarea de Movimiento Ciudadano es recuperar la confianza de los sonorenses en sus gobiernos.

Colosio denuncia ataques por aspiración en Sonora

Denunció que su aspiración a Sonora le ha valido ataques que cuestionan su arraigo en el estado y dijo que aquellos que presumen vínculos con el estado son los que han lastimado a los sonorenses.

“A ellos todos estos años les sirvió para hacer carrera, para presumir arraigo, pero a Sonora, a nuestro estado, a nuestras familias, esos mismos años no le sirvieron para nada. Les dejaron clínicas sin medicinas, hospitales, sin camas, calles llenas de baches y colonias enteras sin agua”.

“Bastó con que se empezara a hablar de esta aspiración política para que reaccionaran y se pusieran las pilas. Llevan ahora meses tratando de desprestigiarme, de descarrilar este proyecto en Sonora y en todo el país porque saben, y saben muy bien, que en Sonora ya están hartos de los mismos de siempre. Y ellos están dispuestos a todo para que nada cambie. Nosotros tenemos la convicción de que Sonora merece algo mucho mejor y tenemos la determinación para demostrarlo”, sostuvo.

Luis Donaldo Colosio afirmó que llega la elección “sin deberle nada a nadie, a ninguna cúpula, a ningún interés, a ningún padrino, sin cargar con los fracasos de los partidos que ya gobernaron ese estado y sin hacerle el trabajo a nadie. Sonora, que es el principio. Sonora es el fin de este esfuerzo. Y solo tiene sentido, solo tiene sentido si caminamos hombro con hombro, con las y los sonorense”, dijo.