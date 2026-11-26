Iván Gálvez, hermano de 'El Serafín', dijo que permanecerá en el cargo que le asignaron en los Servicios Públicos.

“Lamentablemente, Serafín sí es mi hermano, pero cada uno tiene que ser responsable de sus actos y sus acciones”, comentó Iván Galvez Meza, hermano de Germán ‘N’, alias Serafín, y primo de Fausto ‘N’, alias Chapo Isidro, quien dirigía el Cartel de Guasave.

Iván Gálvez es director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, colindante con Guasave, quien considera que no debe ser juzgado por las actividades ilícitas que haya cometido su hermano, conocido como ‘Serafín’, en el Cartel del ‘Chapo Isidro’, detenido también el viernes 20 de noviembre.

Gálvez expresó que tiene una trayectoria desde hace 23 años en los gobiernos municipales de Guasave, Culiacán y Ahome, en donde actualmente es director de Servicios Públicos.

Además, comentó que sus padres fallecieron hace cinco años y era el lazo que unía a los hermanos Gálvez Meza, pero desde entonces cada uno tomó su camino diferente. “En lo personal, no he tenido contacto con Germán desde entonces”, afirmó Iván.

¿Qué pasará con Iván Gálvez tras la detención de su hermano ‘Serafín’?

Iván Gálvez informó que su jefe en el ayuntamiento de Ahome le dijo que se mantiene firme en el cargo que le asignaron en los Servicios Públicos.

En cuanto al otro hermano, Orlando, quien labora en el ayuntamiento de Guasave, ignora si mantenía relación con ‘Serafin’, pero comentó que él sabrá atender su situación respecto a la participación en el grupo delictivo del ‘Chapo Isidro’.

Dijo que si la autoridad lo requiere en el momento, también está abierto a responder, ya que no tiene nada que esconder; muestra de ello es que sigue trabajando, pese a todo lo dicho en los últimos días, luego de lo que medios nacionales publicaron.

Los hermanos Iván Roberto y Orlando Gálvez Meza, familiares de Germán Rolando Gálvez, alias ‘El Serafín’, ocupan puestos en Servicios Públicos de Ahome y Guasave, por lo que fue cuestionado el parentesco tras la detención de ‘El Chapo Isidro’.