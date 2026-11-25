El aspirante del PRI y el PAN a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, fue señalado de presuntos vínculos con 'El Chapo Isidro' en una manta atribuida al narco en Culiacán. (Cuartoscuro).

El Partido de Acción Nacional (PAN) defendió al diputado priista Mario Zamora Gastélum y calificó como un acto de “guerra sucia” los señalamientos al político de haber hecho un pacto en 2021 con ‘El Chapo Isidro’, detenido el 20 de noviembre.

“Yo creo que ya hay temor. Yo que ya tienen muy definido quién es el el coordinador a vencer”, apuntó la dirigente estatal panista Wendy Barajas Cortés.

Declaró que Zamora, ahora aspirante de la oposición a la gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027, ha sido de los pocos políticos que han denunciado ante autoridades nacionales e internacionales que en Sinaloa hubo una narcoelección 2021.

Luego de la captura de Fausto “N”, conocido como el “El Chapo Isidro”, comenzaron a aparecer mantas en Culiacán con los señalamientos hacia Zamora, incluida una en el puente Miguel Hidalgo.

“Me llamaba mucho la atención que la que la la manta decía traición a la patria. Una frase que usa mucho los ‘morenarcos’ para justificar sus fechorías”, añadió Cortés.

La dirigente remarcó que la oposición formará un frente común en el estado para disputarle a Morena la gubernatura.

“No me extraña nada que ya hayan iniciado con la guerra sucia para uno de los posibles coordinadores de la alianza que va a pues que vamos a formar aquí en Sinaloa del Gran Frente común”, aseguró.

Mario Zamora rechaza acusaciones de nexos con ‘El Chapo Isidro’

El aspirante calificó la supuesta manta como una estrategia de quienes se sienten nerviosos por el avance de su candidatura.

“Yo no tengo ni un solo compromiso con ningún grupo delincuencial, ninguno, de ningún tipo, ni de ahora, ni de ayer, ni de nunca”, afirmó el legislador.

En una entrevista con El Herlado, Zamora expresó su deseo de que las autoridades determinen quién la mandó poner la acusación. “Que se investigue dónde se hizo esa manta, quién la mandó hacer, quién la pagó”, dijo.