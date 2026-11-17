La defensa de César Jáuregui consiguió que un tribunal federal admitiera su apelación contra la vinculación a proceso por traición a la patria.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa de César “N”, exfiscal general de Chihuahua, contra el auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.

De acuerdo con la defensa legal, el tribunal determinó que el recurso cumple con los requisitos legales para su trámite. La audiencia de alegatos, en la que las partes expondrán sus argumentos para revisar la resolución judicial, fue programada para el 20 de enero de 2027 a las 11:30 horas, mediante videoconferencia.

La impugnación busca que los magistrados revisen la decisión del juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien el 25 de octubre vinculó a proceso al exfuncionario y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La resolución del tribunal también ordenó al director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de Jáuregui en la audiencia.

¿Por qué acusan a César ‘N’ de traición a la patria?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfiscal de Chihuahua de presuntamente permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

La intervención ocurrió en abril de 2026 y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y cuatro agentes estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El operativo derivó en un accidente vehicular en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos de la fiscalía estatal.

La FGR sostiene que el exfiscal permitió que personas extranjeras armadas participaran en acciones sin autorización federal, además de que habría omitido informar a las autoridades de la Federación sobre el operativo.

La defensa sostiene que no existen pruebas de que el exfiscal conociera o autorizara la intervención de los agentes estadounidenses. Sus abogados también han cuestionado los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar la acusación.

La admisión de la apelación no significa que César “N” haya sido exonerado ni que se haya revocado su vinculación a proceso. Será el tribunal el que determine si confirma, modifica o revoca la resolución del juez.

Mientras tanto, el exfiscal permanecerá en prisión preventiva en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.