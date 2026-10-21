César Jáuregui seguirá en el Altiplano: Juez dicta prisión preventiva por traición a la patria

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal del Estado de Chihuahua, señalado de traición a la patria por la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de una audiencia que se dividió en dos bloques y se reanudó a las 21:00 horas del 20 de octubre, el juez de control dictó esta medida cautelar contra el exfuncionario. La audiencia del exfiscal fue a puerta cerrada, con el argumento de seguridad nacional y riesgo de que el expediente pudiera generar conflictos diplomáticos.

La defensa de Jáuregui solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar la vinculación o no a proceso del exfuncionario. La próxima audiencia, en la que se definirá la situación jurídica del exfuncionario, será el próximo sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, conforme al plazo establecido.

En tanto, el exfiscal de Chihuahua permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde fue encarcelado desde el pasado lunes 19 de octubre, luego de que la FGR cumplimentara una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.

¿Por qué se acusa de traición a la patria a César Jáuregui?

La acusación contra el exfuncionario chihuahuense se relaciona con la presunta participación irregular de agentes extranjeros en un operativo realizado entre el 18 y 19 de abril de 2026 en Morelos, Chihuahua.

Elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) habrían participado en el operativo donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

En su momento, Ernestina Godoy, fiscal de la República, señaló que Jáuregui habría permitido que personas extranjeras participaran en actividades reservadas a las autoridades mexicanas, lo que vulnera la soberanía nacional.

Jáuregui también enfrenta un proceso estatal

Antes de que la FGR cumplimentara la orden de aprehensión contra César Jáuregui, el exfuncionario fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Chihuahua y se le imputaron los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

En tanto, menos de un día después de su detención, Jáuregui obtuvo la posibilidad de llevar en libertad el procedimiento que enfrenta en Chihuahua.

Ante la situación de su cliente, la defensa de Jáuregui calificó como “inédito” el caso, ya que enfrenta de manera simultánea un proceso penal del fuero común en Chihuahua y otro del fuero federal.

Dijo que esto resulta “humana y jurídicamente imposible”, debido a que ambos requieren el análisis de carpetas de investigación, preparación de pruebas y la presencia del imputado para conocer los hechos que se le atribuyen.