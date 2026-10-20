Abogado de César Jáuregui revira a Maru Campos y Sheinbaum: ‘Responsabilidad la determina los tribunales’

Abogado de César Jáuregui respondió a las declaraciones de Maru Campos y Sheinbaum. (Foto: EL FINANCIERO)

Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui, respondió a las declaraciones de la gobernadora Maru Campos y de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso del exfiscal general de Chihuahua, al señalar que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades legales.

“Sí hemos constatado ahí las manifestaciones tanto de ella (Maru Campos) como de la presidenta de la República y, bueno, pues afortunadamente aquí a quien le corresponde determinar las responsabilidades es a los tribunales”, declaró el defensor en entrevista con Azucena Uresti.

Al ser cuestionado sobre si las declaraciones de ambas mandatarias podrían influir en el proceso contra el exfiscal, Villasana reconoció que ese escenario es posible; sin embargo, expresó su confianza en que prevalezca el Estado de derecho.

“Sí, sin duda, sin duda. Sin embargo, pues confiamos en que, conociendo los antecedentes de la carpeta, independientemente de las expresiones políticas, si impera el Estado de derecho.

“El licenciado César Jáuregui tiene que estar absuelto o libre de estos cargos que jurídicamente y legalmente le están imputando”, sostuvo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum negó esta mañana que hubiera pactado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la detención de César Jáuregui.

“Nosotros no hacemos un pacto. Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién mete a la cárcel o qué”, respondió durante su conferencia matutina de este 20 de octubre.

César Jáuregui enfrenta dos procesos al mismo tiempo: federal y local

Villasana calificó como “inédito” el caso de su César Jáuregui, quien enfrenta de manera simultánea un proceso penal del fuero común en Chihuahua y otro del fuero federal.

Por esta razón, el defensor solicitó suspender el procedimiento correspondiente a la audiencia prevista en el penal del Altiplano, con el argumento de que resulta “humana y jurídicamente imposible” atender al mismo tiempo dos procesos de esta complejidad.

El litigante explicó que ambos procedimientos requieren analizar carpetas de investigación, preparar pruebas y garantizar que el imputado pueda conocer los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho a la defensa.

“Es jurídica y materialmente imposible estar estudiando dos carpetas de investigación de esta complejidad y, sobre todo, para él, que tiene derecho a estar presente, a conocer los hechos que se le imputan”, afirmó.

Por ello, Villasana pidió al Tribunal Federal suspender el procedimiento para concentrarse primero en las diligencias del proceso penal que se sigue contra Jáuregui en Chihuahua.

César Jáuregui ‘N’ ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión federal en su contra por el presunto delito de traición a la patria.