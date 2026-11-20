La relación de Jason y Lucía en GTA VI es uno de los ejes centrales de la narrativa del esperado juego de Rockstar Games. Sin embargo, el equipo creativo tomó como referencia la historia de Bonnie y Clyde, una pareja de delincuentes que protagonizó una ola de crímenes en Estados Unidos durante la década de 1930.

Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa de Grand Theft Auto VI, reconoció que la historia de la popular pareja de asaltantes y asesinos sirvió como inspiración para desarrollar a los protagonistas.

“Algo que teníamos muy presente al desarrollar una narrativa al estilo de Bonnie y Clyde es que se trata de una historia sobre jóvenes: los protagonistas no podían tener demasiada experiencia ni estar desencantados con la vida. Hay algo de esperanza e ingenuidad en escapar de la justicia y llevar una ola de delitos hasta sus últimas consecuencias sin preocuparse por lo que pueda pasar”, explicó a LOVE Magazine.

Jason y Lucia protagonizan el 'GTA VI'. (Foto: Rockstar)

Bonnie y Clyde: La historia de la pareja criminal que murió en una emboscada policial en 1934

Bonnie Parker y Clyde Champion Barrow fueron una pareja de delincuentes estadounidenses que alcanzó notoriedad durante la década de 1930 por sus robos, asesinatos y enfrentamientos con las autoridades, de acuerdo con un registro del FBI.

Junto con otros integrantes de la banda Barrow, recorrieron varios estados de Estados Unidos mientras escapaban de la policía. Su persecución terminó el 23 de mayo de 1934, cuando ambos fueron abatidos en una emboscada cerca de Sailes, en Luisiana.

Bonnie y Clyde se conocieron en Texas en enero de 1930. Ella tenía 19 años y estaba casada con Roy Thornton, quien se encontraba encarcelado por asesinato; él tenía 21 y no estaba casado. Poco después de conocerse, Clyde fue detenido por robo y enviado a prisión. Bonnie le introdujo clandestinamente una pistola, lo que le permitió escapar, aunque fue recapturado y enviado nuevamente a la cárcel.

En febrero de 1932, Clyde obtuvo la libertad condicional y se reunió con Bonnie. Ese año comenzaron a viajar con Raymond Hamilton, un joven delincuente que permaneció con ellos algunos meses. En noviembre se incorporó William Daniel Jones y, en marzo de 1933, Buck Barrow, hermano de Clyde, salió de prisión tras recibir un indulto del gobernador de Texas. También se unió su esposa, Blanche.

La banda protagonizó diversos robos y enfrentamientos con la policía. El 29 de julio de 1933, Buck resultó herido de muerte durante un tiroteo en Iowa y Blanche fue detenida. Jones también cayó en manos de las autoridades en noviembre de ese año. Bonnie y Clyde continuaron juntos y consiguieron escapar de distintos operativos.

El FBI comenzó a investigar a la pareja en diciembre de 1932, a partir de una serie de automóviles robados. En septiembre de ese año, un Ford sustraído en Pawhuska, Oklahoma, apareció abandonado cerca de Jackson, Michigan. Durante las investigaciones sobre otro vehículo, también robado en Illinois y abandonado en Pawhuska, las autoridades encontraron un frasco de medicamentos que condujo a los agentes hasta una farmacia de Nacogdoches, Texas.

La receta pertenecía a una tía de Clyde. Los investigadores descubrieron que Bonnie, Clyde y L. C. Barrow, hermano del delincuente, habían visitado a la mujer. También establecieron que los tres viajaban en el automóvil robado en Illinois. El 20 de mayo de 1933, un comisionado federal emitió una orden de arresto contra Bonnie y Clyde por transportar un automóvil robado entre estados, lo que permitió al FBI incorporarse oficialmente a la búsqueda.

El 16 de enero de 1934, Clyde y Bonnie participaron en la fuga de cinco presos de la prisión de Eastham, Texas. Durante el escape, los reclusos dispararon contra dos guardias con pistolas automáticas que habían sido escondidas previamente. Clyde cubrió la retirada de los fugitivos con una ametralladora. Entre los presos que escaparon se encontraba Henry Methvin, quien posteriormente tendría un papel importante en la localización de la pareja.

El 1 de abril de 1934, Bonnie y Clyde se enfrentaron a dos policías de caminos cerca de Grapevine, Texas, y los mataron antes de que pudieran desenfundar sus armas. Cinco días después, un agente de policía de Miami, Oklahoma, murió tras otro enfrentamiento con la pareja. También secuestraron e hirieron a un jefe policial.

El FBI distribuyó fotografías, huellas dactilares y antecedentes de los fugitivos. Las investigaciones permitieron localizar sus movimientos en Luisiana y descubrir su relación con Henry Methvin y su familia. Las autoridades supieron que Bonnie y Clyde habían asistido a una reunión en Black Lake, Luisiana, la noche del 21 de mayo de 1934 y que regresarían a la zona dos días después.

Antes del amanecer del 23 de mayo, policías de Texas y Luisiana se escondieron entre los arbustos junto a una carretera cercana a Sailes. Cuando el automóvil de la pareja apareció, los agentes abrieron fuego. Bonnie Parker y Clyde Barrow murieron en el lugar.

Al momento de su muerte, las autoridades consideraban que Bonnie y Clyde estaban relacionados con 13 asesinatos, además de varios robos y allanamientos.