Hoy quiero iniciar con una afirmación a partir de los resultados de PISA 2025: Las estudiantes mexicanas obtienen mejores resultados en lectura que sus compañeros hombres, pero las diferencias asociadas a las condiciones socioeconómicas son mucho mayores.

Esto me lleva a reflexionar qué nos dice de nuestro sistema educativo que una joven de 15 años, aun cuando obtiene mejores resultados en lectura que los hombres de su mismo entorno, tenga menos posibilidades de alcanzar el nivel básico que un estudiante con mayores ventajas socioeconómicas.

Para responder a esto, desde septiembre pasado en Mexicanos Primero nos hemos dado a la tarea de analizar todos los datos de PISA 2025 para México y una de las últimas preguntas que nos hemos planteado es: ¿cómo cambian los resultados de lectura de mujeres y hombres según sus condiciones socioeconómicas? Dividimos a los estudiantes en cuatro grupos, desde el más desfavorecido hasta el más favorecido, utilizando el índice de estatus económico, social y cultural de PISA. Porque no se trata solamente de cuánto dinero ingresa a un hogar, sino de un conjunto más amplio de condiciones familiares, datos que se recogen con mucho detalle en esta prueba.

El primer resultado es consistente: en los cuatro grupos, las mujeres obtienen puntajes promedio de lectura más altos que los hombres. La diferencia va de 13 a 16 puntos. Sin embargo, esa ventaja no significa que ellas estén aprendiendo lo suficiente.

Entre los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas, 64.1 por ciento de las mujeres y 72.1 por ciento de los hombres no alcanzan el nivel 2, que es el que PISA utiliza como referencia de desempeño básico en lectura. Estamos hablando de casi dos de cada tres mujeres y más de siete de cada diez hombres. No alcanzar ese nivel no significa que no sepan leer; significa que no han desarrollado las competencias lectoras que se esperan en para su grupo de edad y su nivel de escolaridad.

Hay otra comparación que merece atención. Entre las mujeres del grupo más desfavorecido y las del más favorecido hay 71 puntos de diferencia en lectura. Entre los hombres, la distancia es de 72 puntos. Son brechas mucho mayores que las observadas entre mujeres y hombres de condiciones similares. De hecho, las mujeres del grupo más desfavorecido obtienen, en promedio, 383 puntos; los hombres del siguiente grupo socioeconómico alcanzan 394. Estos son muchos puntos por debajo de los 408 puntos promedio que obtuvieron los estudiantes mexicanos evaluados.

Aunque os datos no demuestran que el origen social determine el aprendizaje de cada estudiante. Sí muestran que, en México, los resultados de lectura siguen estando estrechamente asociados con las condiciones materiales, sociales y económicas en las que crecen las y los jóvenes.

Tampoco podemos suponer que el problema se limita a quienes enfrentan mayores carencias. Incluso en el grupo más favorecido, 26.5 por ciento de las mujeres y 34.9 por ciento de los hombres están por debajo del nivel básico. Y menos de uno por ciento de cada grupo alcanza los niveles más altos de lectura.

Al tener esta información hay que reconocer que en el sistema educativo necesitamos atender las dificultades lectoras de los hombres sin perder de vista a las mujeres que tampoco están aprendiendo. Pero además, sabiendo esto se hace nacesario dirigir mayores apoyos a quienes enfrentan más desventajas, con herramientas para que las escuelas identifiquen dificultades y acompañen a sus estudiantes. Y por última, debemos reconocer que se debe evaluar si esos esfuerzos están mejorando efectivamente los aprendizajes, sin esperar a que PISA venga y nos lo diga dentro de 4 años.

La pregunta que persiste es ¿cómo garantizar el derecho a aprender cuando las oportunidades de desarrollar una competencia tan fundamental como la lectura siguen siendo tan desiguales?, es por eso que seguimos impulsando la campaña Comprender lo cambia todo, porque nos importa que todas las niñas y niños al llegar a los entiendan los que están leyendo más allá de la velocidad con la que puedan hacerlo.