En septiembre, cuando se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, parecía que teníamos buenas noticias, los recursos destinados a educación aumentarían 6.8% en términos reales respecto de 2026, cualquier incremento que se haga en este rubro para Mexicanos Primero es importante. Pero, como casi siempre nos pasa con las cuestiones presupuestales, las buenas noticias comienzan a complicarse cuando revisamos la letra chiquita.

En Mexicanos Primero nos dimos a la tarea de analizar no solamente cuánto se proponía gastar, sino en qué, para qué y cómo se relacionaban esos recursos con las prioridades que el propio gobierno estableció en su Programa Sectorial de Educación 2025–2030. Los resultados están disponibles en nuestra nota técnica PPEF 2027: cuánto invertimos importa, cómo invertimos también.

Uno de los primeros hallazgos es que el incremento no se distribuye de manera homogénea. Casi 90% se concentra en educación básica y en una categoría denominada “Otros servicios educativos y actividades inherentes”. Hasta aquí podríamos pensar que se trata de una decisión razonable. Sin embargo, cuando revisamos los programas presupuestarios encontramos algunas cosas que merecen una explicación.

Por ejemplo, el programa “Actividades de apoyo administrativo” de la SEP aumenta 418% en términos reales. Pasa de 5.2 mil millones de pesos en 2026 a 27.1 mil millones en 2027. Pero, ¿esto es bueno o malo? No lo sabemos. Puede haber razones perfectamente justificadas para este incremento, solo que no las conocemos. Estamos hablando de un programa del que no sabemos qué hace y cuyo indicador de resultados se concentra en medir cuánto del presupuesto autorizado logra ejercerse, y no necesariamente qué servicios educativos se están mejorando.

¿Qué pasa con los recursos destinados a la profesionalización de las y los docentes? Los recursos que identificamos para formación docente equivalen aproximadamente a 90.7 pesos anuales por maestro de educación básica y 80.6 pesos por docente de educación media superior. Y mucho cuidado aquí, esto no significa que cada docente reciba esa cantidad, pero nos permite conocer de una manera más tangible cuánto financiamiento se destina a estas actividades. Y quizá el dato más preocupante sea que el programa de formación tiene como meta atender apenas a 4 de cada 100 docentes y directivos de educación básica en materia de planes y programas de estudio.

Y finalmente llegamos al tema que ha ocupado titulares: el presupuesto para el programa La Escuela es Nuestra (LEEN). El proyecto presupuestario para 2027 proponía recortar 26% en términos reales los recursos del programa, especialmente en educación media superior. Pero la Cámara de Diputados aprobó restarle 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales 3 mil millones se le asignaron a LEEN. Con ello, el programa pasaría de 20 mil a 23 mil millones de pesos.

La experiencia nos ha enseñado a no confiar en estas distribuciones de último minuto.Todavía necesitamos verificar cómo quedó repartida esa ampliación y será necesario esperar la publicación de los documentos definitivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permitirán conocer los montos aprobados por programa y nivel educativo. ¿Y cuándo pasará esto? ¡Pues en enero! Así que nos quedamos con muchos pesos, pero pocas respuestas.

El objetivo de LEEN es contribuir a mejorar las condiciones de los planteles, pero no podemos pretender que las transferencias a las comunidades escolares sustituyan la responsabilidad del Estado mexicano de contar con diagnósticos, establecer prioridades, brindar acompañamiento técnico y verificar los resultados de las intervenciones.

Lo mismo ocurre con la formación docente, las becas y los demás programas educativos. No se trata de ponerlos a competir por los recursos ni de ver a cuál se le asigna más. Hay que reconocer que cumplen funciones distintas y complementarias. Una beca puede ayudar a permanecer en la escuela, pero no sustituye a una maestra o un maestro bien formado ni puede garantizar que el salón tenga condiciones adecuadas para aprender.