Después del maratón, ¿qué?

Directora de Monitoreo de Políticas Públicas en Mexicanos Primero.

Vamos a leer. A eso nos convoca la SEP con sus Maratones por la Lectura y las Artes: a reunirnos en comunidad, alrededor de una fecha conmemorativa, para leer y conversar sobre lo leído. Después, una fotografía, un video y el hashtag correspondiente. Que se sepa que leímos. Si estamos comprendiendo mejor… bueno, eso no sale en la foto.

Y ojo: qué bueno que se convoque a leer, que se abran espacios para compartir historias, descubrir autores y conversar sobre algo que nos hizo pensar. Todo bien hasta aquí. Pero, querida lectora y querido lector, entre celebrar que nos reunimos alrededor de un libro y saber qué estamos logrando hay una distancia que también tendríamos que recorrer, ¿no lo crees?

La Estrategia Nacional de Lectura busca hacer de México una república de lectoras y lectores. Para ello propone maratones y círculos de lectura: los primeros, alrededor de fechas emblemáticas; los segundos, con encuentros periódicos para compartir una obra. En 2025 hubo diez maratones y en 2026, hasta octubre, llevábamos siete. El calendario lo tenemos; la convocatoria, también. Pero… ¿y los resultados?

Y sí, hay una cifra que luce: según la SEP, más de veinte millones de personas participaron en los maratones entre noviembre de 2024 y enero de 2026: veinte millones, nada menos. La convocatoria merece su aplauso… pero el tamaño de la cifra no nos resuelve la duda: tenemos cifras de participación; seguimos sin saber cuánto ayudaron esos encuentros a comprender mejor.

Me refiero a cosas concretas: que una niña pueda explicar una historia con sus propias palabras, que un niño entienda por qué un personaje actuó de cierta manera o que un adolescente sostenga una interpretación con lo que dice el texto. Podemos sumar participantes, pero la comprensión, por desgracia para el informe de actividades, no se obtiene con esa misma suma.

Leer en comunidad puede ser una experiencia valiosa, y disfrutar de una historia tiene valor por sí mismo. El propio Programa Sectorial de Educación 2025–2030 incluye los maratones entre las acciones con las que busca mejorar la comprensión y desarrollar el sentido crítico. Si esos son los beneficios que el gobierno espera conseguir, necesitamos saber cómo va a comprobarlos.

En Mexicanos Primero hemos insistido en contar con evaluaciones con resultados públicos: sí, públicos. La SEP aplica los Ejercicios Integradores del Aprendizaje; necesitamos que ese esfuerzo se traduzca también en información pública de alcance nacional sobre lo que están aprendiendo nuestras niñas, niños y adolescentes.

Podemos saber cuándo fue el último maratón, cuál fue su tema y con qué hashtag se compartió. Con esa misma facilidad deberíamos poder consultar resultados que nos permitan conocer los avances en comprensión lectora.

Para ello, necesitamos evaluaciones periódicas desde primaria, con resultados públicos que permitan conocer de dónde partimos y cuánto avanzamos, identificar a quienes necesitan más apoyo y orientar las decisiones. Esto exige información que podamos comparar en el tiempo y una metodología clara. La devolución de resultados a las escuelas es necesaria; publicar los hallazgos nacionales también lo es. Así podremos dar seguimiento a lo que se promete y a lo que está pasando.

Y si la comprensión mejora, habrá que saber cuánto están contribuyendo los maratones y las demás acciones de la estrategia. No podemos adjudicarles automáticamente cualquier avance, también necesitamos evaluar qué están aportando.

Porque evaluar no se reduce a poner una calificación: debe ayudarnos a saber qué funciona, qué necesita ajustes y cómo apoyar mejor a quienes siguen teniendo dificultades.

Que sigan las lecturas, los encuentros y las conversaciones. Y que el entusiasmo por convocar venga acompañado de la disposición a evaluar y publicar los resultados. Después del maratón, cuando ya se compartió la fotografía, sigue la responsabilidad de ayudar a quienes todavía no comprenden. Que se sepa que leímos.. pero tambien, que podamos saber si estamos comprendiendo mejor. Porque antes, durante y después de los maratones, aprender importa.