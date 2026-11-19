Lupita Jones aseguró que le resultaba incómodo que le cuestionaran sobre Fátima Bosch. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

¿No se querrán ver ni en pintura? La posibilidad de que las 4 mexicanas ganadoras de Miss Universo se tomen una fotografía juntas parece cada vez más lejana. Lupita Jones, ganadora del certamen en 1991, consideró poco probable un encuentro con Fátima Bosch, Ximena Navarrete y Andrea Meza, después de la polémica que surgió por una fotografía en la que no apareció la actual reina de belleza.

Las declaraciones de Jones ocurrieron en medio de los cuestionamientos sobre su relación con Bosch, quien se prepara para concluir su reinado como Miss Universo, y después de que la cuenta oficial del certamen dejara de seguir en Instagram a las 3 anteriores ganadoras mexicanas.

¿Por qué Lupita Jones considera difícil reunir a las 4 Miss Universo mexicanas?

En una entrevista con medios de comunicación, Lupita Jones fue cuestionada sobre la posibilidad de aparecer en una fotografía junto a Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch, las 4 mujeres que consiguieron el título de Miss Universo para México.

La exdirectora de Nuestra Belleza México respondió que no considera probable que se concrete ese encuentro, aunque tampoco descartó definitivamente la posibilidad.

“No creo, la verdad no creo que se preste la situación, pero bueno, nunca digas nunca, quién sabe”, comentó.

Al preguntarle si tenía algún consejo para la tabasqueña ante el final de su reinado, Jones le deseó éxito. Posteriormente, habló sobre las oportunidades profesionales que puede aprovechar una ganadora del concurso.

“Pues mira, cada quien construye su propia historia, entonces de acuerdo al proyecto de vida que cada una tiene, pues por ahí se va. Obviamente ser Miss Universo te abre las puertas para muchas cosas, entonces pues bueno, que lo aproveche y que tenga mucho éxito”, señaló.

¿Cómo comenzó la polémica entre Fátima Bosch y Lupita Jones?

La controversia más reciente surgió después de que usuarios de redes sociales detectaron que la cuenta oficial de Miss Universo dejó de seguir a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, las 3 mexicanas que ganaron el concurso antes de Fátima Bosch.

Posteriormente, Jones, la primera mexicana en ganar Miss Universo, publicó una fotografía junto a Navarrete y Meza, acompañada por el mensaje: “La historia no se puede borrar”.

La ausencia de Bosch provocó críticas de usuarios de redes sociales, quienes consideraron que la actual Miss Universo también debía recibir reconocimiento por su triunfo.

La polémica continuó el 17 de noviembre, cuando la cuenta de Instagram Miss Universe MX publicó una fotografía creada con inteligencia artificial en la que aparecían juntas las 4 ganadoras mexicanas. Fátima Bosch reaccionó en los comentarios y expresó su deseo de retratarse con sus antecesoras.

“Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno, no todos los sueños se hacen realidad. Ellas siempre tendrán mi respeto y admiración”, indicó.

Jones respondió al comentario con un mensaje conciliador en el que expresó su confianza en que pudiera concretarse un encuentro en el futuro.

“Dios tiene formas maravillosas de manifestarse, y estoy segura que Él irá mostrando el camino para que las cosas sucedan, cuando tengan que pasar”.

Mientras que, Ximena Navarrete explicó que la actual administración de Miss Universo no invitó a las 3 exganadoras mexicanas a reunirse con Fátima Bosch.

La polémica también ocurre en medio de las diferencias entre Lupita Jones y la actual organización del certamen. En 2023, la exreina de belleza dejó de dirigir la franquicia de Miss Universo en México, después de aproximadamente 3 décadas al frente de la preparación y selección de las representantes mexicanas.

¿Por qué a Lupita Jones le incomoda que le pregunten por Fátima Bosch?

Además de referirse a la posibilidad de reunir a las 4 ganadoras mexicanas, Lupita Jones reconoció que le resulta molesto que los medios de comunicación le pregunten constantemente por Fátima Bosch.

“Sí, la verdad es que sí es molesto porque de pronto no te sientes con la libertad de dar una opinión honesta de lo que verdaderamente sientes o piensas porque lo malinterpretan o se tergiversa el mensaje que uno quiere dar y la verdad que la fanaticada está como muy enajenada ahorita con ese tema y no puedes decir nada, entonces pues mejor no digo nada”.

Tras estas palabras, Jones reiteró sus buenos deseos para Bosch y evitó profundizar en las diferencias que surgieron durante su reinado.

La ganadora de Miss Universo 1991 también reconoció que no sigue de cerca la edición de 2026 del certamen, en la que participa la representante mexicana María Guadalupe Vargas Naranjo.

“Pues es que la verdad no lo he estado viendo a detalle, me llegan chismes y cositas en las redes sociales, pues se trata de que las chicas vivan una buena experiencia, que ellas lo disfruten y pues nada, ojalá le estén pasando bien”.

Fátima Bosch concluirá su reinado el próximo 24 de noviembre, cuando entregue la corona a su sucesora durante la final de Miss Universo 2026, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.