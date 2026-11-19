Roberto Palazuelos contó cómo fue el asalto del que su hijo fue víctima. (Foto: Cuartoscuro)

Un trayecto de regreso de la universidad terminó en un momento de peligro para Roberto Palazuelos Jr. El hijo del actor y empresario Roberto Palazuelos fue víctima de un asalto a mano armada en Santa Fe, donde un delincuente lo amenazó con una pistola para despojarlo de sus pertenencias.

El llamado ‘Diamante Negro’ contó cómo ocurrió el incidente y explicó qué le sucedió al joven después de que los asaltantes lo interceptaron mientras esperaba en un alto. Aunque el robo provocó un fuerte susto, su hijo no sufrió lesiones físicas.

Roberto Palazuelos reveló detalles de cómo fue el asalto que sufrió su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el asalto al hijo de Roberto Palazuelos en Santa Fe?

El joven se encontraba detenido en un alto a bordo de un coche cuando los delincuentes se acercaron a su automóvil. Uno de ellos le pidió bajar la ventana y le exigió sus pertenencias.

“Lo acaban de asaltar Gus, le pusieron una pistola en la cabeza, le quitaron su celular, su cartera, todo. Pero bueno, lo que le digo es que son cosas materiales, el celular estaba asegurado, inmediatamente cancelamos todo. Fue por Santa Fe, en un alto, lo digo para que las personas tengan cuidado”, dijo en primera instancia en El minuto que cambió mi destino.

Roberto Palazuelos descartó que lastimaron a su hijo físicamente, en cambio fue “solo el susto”, pues incluso pensó que le podían quitar el coche: “Siempre da un poquito de miedo, imagínate si hubiera pasado a mayores, debe tener más cuidado y que ya no pase por ahí, luego los delincuentes tienen sus zonas. En cualquier lugar te pueden agarrar, en cualquier lugar te pueden agarrar”, añadió en una entrevista con diferentes medios.

El dueño de los Tacos Papi aseguró que no va a contratar ningún tipo de seguridad extra tras lo ocurrido.

“No le quiero poner nada, que no sea un junior y si tiene esta seguridad extra, que la pague él porque la requiere”, finalizó.

¿Quién es Roberto Palazuelos Jr., hijo de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos Badeaux, es el único hijo del actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos, fruto de su matrimonio con Yadira Garza.

A diferencia de su padre Roberto Palazuelos, quien construyó una carrera en la televisión y los negocios turísticos, el joven ha encaminado su formación hacia el ámbito jurídico y militar.

De acuerdo con lo que ha compartido el propio ‘Diamante Negro’, su hijo estudió en una escuela militar de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de teniente. Posteriormente regresó a México para continuar con su preparación académica.

Actualmente cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y comenzó a trabajar en un despacho: “Está empezando a litigar en un lugar especializado en materia civil y mercantil. Lo traen de chalán, va y viene, se la pasa en la fiscalía, en los juzgados, con los jueces de distrito”, añadió con Gustavo Adolfo Infante.

Su desarrollo académico y profesional ha sido motivo de orgullo para Roberto Palazuelos, quien ha compartido públicamente algunos de sus logros.

El empresario también ha expresado que busca que su hijo construya su propio camino y no dependa de los privilegios asociados con su apellido.