La tarde de este jueves 26 de noviembre sindicatos del Instituto Mexicanod el Seguro Social (IMSS), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las guarderías Cendis realizan una manifestación que bloquea la circulación en calzada de Tlalpan.

Demandan respeto a los derechos laborales, empleo permanente, democracia sindical y reincorporación de compañeros.

Los bloqueos se encuentran a la altura de la estación de Metro Viaducto y la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Iztacalco.

Otras calles afectadas son Canela y Añil, así como Eeje Central y avenida Juárez en el Centro Histórico.

Al norte de la Ciudad de México también se registran manifestaciones: la intersección del Eje 5 Norte Montevideo y avenida Instituto Politécnico Nacional están cerrados al tránsito.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Las alternativas viales nates estas manifestaciones son:

Calzada de la Viga.

Congreso de la Unión.

Doctor Vertiz.

Avenida Insurgentes.

Eje 5 norte.

Campesinos, trabajadores del IMSS y Metro marcharon

El martes 17 de noviembre marcharon campesinos, trabajadores del IMSS y del Metro en la CDMX. Como parte de sus demandas, continúan con la exigencia de garantizar la democracia sindical, respetar la autonomía de las organizaciones de trabajadores y abrir un diálogo con el Movimiento de Trabajadores del IMSS en resistencia.

Empleados del Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro (STC) marcharon a la Secretaría de Gobernación. Demandaron falta de refacciones, herramientas, mantenimiento, entre otras.

También, personal del Movimiento Nacional del Sector Eléctrico marchará de la Estela de Luz a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los trabajadores exigen respeto a sus derechos adquiridos, en defensa de sus pensiones, certeza jurídica y a la no retroactividad de la ley.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se mantienen pendientes de dicha movilización de productores y de sus demandas.

“Ha habido pláticas con ellos y, lo más importante, más que la mesa de trabajo, lo que ha habido es atención para los productores de aquella zona”, dijo durante la conferencia ‘mañanera’ del martes.

Rodríguez reiteró que se mantienen las pláticas con los campesinos e hizo un llamado para que no realicen las movilizaciones.