Trabajadores del IMSS y jubilados del IPN marchan HOY en CDMX: ¿Qué calles cerrarán este 3 de noviembre?

Trabajadores del IMSS y jubilados del IPN marcharán este 3 de noviembre en CDMX.

Este martes 3 de noviembre, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizarán movilizaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir respuestas a sus demandas laborales y económicas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la CDMX prevista para este día, ambas concentraciones se llevarán a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc y podrían generar afectaciones viales en calles y avenidas del primer cuadro de la capital.

¿Dónde y a qué hora marchan los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores activos y jubilados del IMSS se concentran desde las 07:30 horas en Palacio Nacional, ubicado en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Los manifestantes buscan obtener una respuesta a las demandas que presentaron ante la Presidencia de la República, relacionadas con la defensa de sus derechos laborales, salariales y de seguridad social. También piden cambios en la dirigencia sindical del IMSS y esclarecer los 12 puntos de sus demandas por zona.

Además de esta movilización, trabajadores mantienen dos plantones en la alcaldía Cuauhtémoc:

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: desde el 9 de octubre, en Zamora 107, colonia Condesa.

desde el 9 de octubre, en Zamora 107, colonia Condesa. Oficinas centrales del IMSS: desde el 8 de octubre, en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez.

Jubilados del IPN protestan frente a Bellas Artes

Los jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen programada una concentración a las 08:00 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, sobre avenida Juárez, en la colonia Centro Histórico.

Los manifestantes denuncian presuntos actos de violencia económica que, aseguran, afectan desde 2024 a más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de trabajadores fallecidos.

De acuerdo con sus demandas, las autoridades han retrasado por más de un año el pago de liquidaciones correspondientes a personas que prestaron sus servicios durante años.

Por ello, exigirán la reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición para las próximas generaciones, así como la investigación y sanción de los responsables.

¿Qué calles podrían verse afectadas HOY en CDMX?

Debido a las concentraciones previstas en el Centro Histórico, se podrían registrar complicaciones para la circulación vehicular en las siguientes vialidades:

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles aledañas a la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Alrededores de Palacio Nacional y Plaza de la Constitución.

La autoridad capitalina no descartó afectaciones viales durante las actividades de los jubilados del IPN. Por ello, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Hasta el momento, las movilizaciones están programadas como concentraciones en puntos específicos del Centro Histórico, por lo que no se tiene confirmada una ruta de marcha para ambos contingentes.