Muere el DJ estadounidense Juan Atkins: Fue encontrado inconsciente en un hotel de CDMX

Muere el DJ y productor estadounidense Juan Atkins a los 64 años después de ser encontrado inconsciente en la habitación de un hotel de la Ciudad de México. Era considerado uno de los pioneros del techno de Detroit.

La noticia fue confirmada por Greensmith Artists, agencia que representaba al artista, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. Un representante de la compañía confirmó a Resident Advisor que el músico se encontraba en la capital mexicana para presentarse en YuYu Cine Club durante la noche del sábado 31 de octubre. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte del DJ.

La muerte de Juan Atkins fue confirmada por el representante del DJ en un comunicado. (Foto: Captura)

¿Qué dijo el representante de Juan Atkins sobre su muerte?

A través de un mensaje dedicado al músico, su agencia recordó la relación que construyeron a lo largo de los años, la cual trascendió el ámbito profesional para convertirse en un vínculo familiar.

“Hay personas cuya contribución a la música puede medirse en discos, actuaciones y las generaciones que inspiraron. Y luego están aquellas cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins fue ambas cosas”, se lee en el mensaje sobre la muerte del músico.

El representante explicó que la música fue el punto de encuentro entre ambos y que, gracias a ella, recorrieron distintos países y continentes, desde Europa y América hasta Asia, Australia, Nueva Zelanda y África.

“Durante más tiempo que cualquier otra agencia en su carrera, estuvimos al lado de Juan. Pero los años cambiaron lo que significábamos el uno para el otro. Lo que comenzó con la música se convirtió en un vínculo que ningún contrato podía definir. Juan se convirtió en familia. Era nuestro hermano”.

En el mensaje, el representante también recordó aspectos de la personalidad del DJ que iban más allá de su legado musical, como su sentido del humor, su carácter obstinado, su calidez y sus contradicciones. Aseguró que compartieron risas, discusiones y preocupaciones, pero que siempre encontraban motivos para organizar un nuevo viaje.

“Estamos escribiendo esto entre lágrimas. No porque no encontremos palabras para describir su grandeza, sino porque no podemos imaginar un mundo en el que nunca volveremos a hablar con él”.

De acuerdo con el representante, tenían interés en explorar nuevas posibilidades artísticas mediante presentaciones en vivo, instalaciones, galerías y museos. Además, durante una estancia en Cannes, habían comenzado a conversar sobre Techno City, una película dedicada a la vida de Atkins.

¿Quién fue Juan Atkins y por qué es considerado pionero del techno?

Nacido en Detroit, Michigan, en 1962, Juan Atkins fue una figura fundamental en el desarrollo del techno, género de música electrónica que comenzó a tomar forma en esa ciudad estadounidense durante la década de 1980.

Formó el dúo Cybotron junto con Richard Davis. El proyecto combinó sintetizadores, percusiones electrónicas y sonidos futuristas, con influencias de grupos como Kraftwerk y Parliament-Funkadelic.

Entre sus primeras producciones destacó ‘Alleys of Your Mind’, lanzada en 1981, mientras que ‘Clear’, de 1983, se convirtió en una de sus canciones representativas.

Posteriormente, Atkins desarrolló su carrera bajo el nombre artístico Model 500 y publicó ‘No UFOs’, en 1985, una producción que se convirtió en una referencia del techno de la ciudad. Ese mismo año fundó Metroplex, sello discográfico que impulsó tanto su música como el trabajo de otros artistas de la escena electrónica local.

Su trayectoria también estuvo ligada a Derrick May y Kevin Saunderson, con quienes formó The Belleville Three, nombre con el que se conoce al trío de músicos.

Otra canción popular del DJ fue ‘Techno Music’, incluida en la recopilación británica Techno! The New Dance Sound of Detroit, publicada en 1988.