Wall Street abre con números verdes y precios del petróleo caen; Dow Jones gana 1.06%

Las negociaciones en Wall Street encontraron impulso en la expectativa de que el conflicto en Medio Oriente llegue a su fin gracias a los esfuerzos diplomáticos, lo que llevó a una caída en los precios del petróleo.

El Dow Jones encabeza los avances en Wall Street con un incremento de 1.06 por ciento, ubicándose en los 52 mil 318.66 puntos, seguido por el Nasdaq que sube 0.84 por ciento, en los 25 mil 650.41 enteros, mientras que el S&P 500 avanza 0.58 por ciento, situándose en las 7 mil 623.78 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana al alza después de las pérdidas del pasado viernes, que llevaron al Nasdaq a firmar su peor mes en más de un año.

En el plano corporativo, Marvell Technollogy perdía 4.83 por ciento tras anunciar un acuerdo para adquirir el fabricante de componentes ópticos para centros de datos Lumentum mediante una transacción íntegramente en acciones valorada en unos 115.000 millones de dólares.

“Los bajos precios del petróleo están brindando cierto alivio esta mañana en medio de las esperanzas de una reanudación de la diplomacia con Irán, pero la incertidumbre geopolítica y las elecciones de mitad de periodo podrían o deberían mantener la volatilidad elevada”, dijo a Bloomberg Matt Maley de Miller Tabak.

¿Cómo cotizan la BMV y los mercados internacionales HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles permanecerán sin cambios ante la ausencia de operaciones, por el feriado que conmemora el día de muertos a nivel local.

Del lado de Europa, las principales bolsas operan al alza de manera generalizada: el IBEX 35 de España encabeza las ganancias al subir 0.87 por ciento hasta las 18 mil 814.80 unidades, el CAC 40 de Francia avanza 0.64 por ciento, en los 8 mil 020.65 puntos.

El FTSE MIB de Italia gana 0.64 por ciento, en las 49 mil 818.89 unidades, el Euro Stoxx 50 suma 0.35 por ciento, en las 6 mil 152.92 unidades, el DAX de Alemania sube 0.34 por ciento, en los 25 mil 906.21 enteros, y el FTSE 100 de Londres avanza 0.11 por ciento, colocándose en los 10 mil 741.61 enteros.

Las subidas del inicio de esta jornada se produjeron después de que el petróleo bajara más de 6 por ciento, hasta los 97.68 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 6.64 por ciento y cotiza en los 97.21 dólares por barril, mientras que el Brent cae 6.50 por ciento, situándose en los 106.06 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.