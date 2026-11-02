Con Karely Ruiz y Paolita Suárez: Lista de participantes de ‘La Mansión VIP’ 2 AL MOMENTO

Ellos son los participantes de la temporada 2 de 'La Mansión VIP' confirmados por el momento. (Foto: Cortesía La mansión vip/Cuartoscuro/imagen modificada con IA)

La temporada 2 de La Mansión VIP volverá a abrir sus puertas, pero antes inició con la revleación de los participantes. El reality show, creado por el influencer HotSpanish, reunirá a personalidades del entretenimiento y las redes sociales, quienes deberán convivir durante 30 días mientras el público sigue lo que ocurre dentro de la casa.

Entre los nombres anunciados se encuentran Karely Ruiz y Paola Suárez, integrante de Las Perdidas. La nueva temporada de La Mansión VIP tiene previsto reunir a 16 participantes, por lo que todavía quedan nombres por revelar antes del estreno.

Paola Suárez (derecha) fue confirmada para la temporada 2 de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Mansión VIP’ 2026 AL MOMENTO?

HotSpanish comenzó con la revelación de los participantes que buscan convertirse en el ganador de La Mansión VIP 2. Estos son sus nombres:

Karely Ruiz. Itatí López. Tony Aguirre. João Ferreira. Edwin Mendoza. Paola Suárez, conocida como Paolita Suárez.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una modelo e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León. Su popularidad creció gracias a las publicaciones que comparte en redes sociales, donde aborda temas relacionados con la moda, el estilo de vida y la creación de contenido para adultos.

La regiomontana también ha participado en proyectos de entretenimiento, entre ellos programas de televisión y Ring Royale 2026, donde se enfrentó contra Marcela Mistral.

¿Quién es Itatí López?

Itatí López es una creadora de contenido y empresaria que ha construido una comunidad en plataformas digitales. Su actividad en redes sociales está relacionada con temas de belleza, estilo de vida y emprendimiento. También está vinculada con Viyant Beauty, una marca del sector de la belleza.

¿Quién es Tony Aguirre?

Tony Aguirre es un cantante originario de Ciudad Obregón, Sonora, cuya carrera está relacionada con la música regional mexicana y los corridos.

El intérprete ha colaborado con artistas del género, entre ellos Peso Pluma y Luis R. Conríquez, con quienes participó en la canción ‘El Gavilán’.

¿Quién es João Ferreira?

João Ferreira es un creador de contenido brasileño que ha ganado popularidad en plataformas digitales con videos de humor, bailes y retos virales.

Su incorporación al reality amplía la variedad de perfiles del programa, que busca reunir a personalidades con comunidades de seguidores de distintos lugares.

¿Quién es Edwin Mendoza?

Edwin Mendoza es un influencer mexicano que alcanzó popularidad en TikTok mediante videos de baile y comedia principalmente.

Además de sus publicaciones en redes sociales, ha participado en proyectos con otros creadores de contenido y ha compartido videos relacionados con su vida cotidiana.

¿Quién es Paola Suárez, integrante de Las Perdidas?

Paola Suárez, conocida en redes sociales como Paolita Suárez, es una influencer originaria de León, Guanajuato. Alcanzó popularidad junto a Wendy Guevara después de que un video en el que ambas aparecían buscando a unas amigas se viralizara en internet.

La grabación dio origen al nombre de Las Perdidas. Con el paso del tiempo, Paolita Suárez consolidó su presencia en redes sociales mediante transmisiones en vivo, videos de entretenimiento y colaboraciones con otras personalidades.

¿Cuándo se estrena ‘La Mansión VIP’ 2026?

La segunda temporada de La Mansión VIP tiene previsto su estreno para el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con el sitio oficial, la transmisión comenzará a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs. El programa reunirá a 16 participantes durante 30 días de convivencia, en los que compartirán espacios y competirán mientras la audiencia sigue sus actividades en tiempo real.