Wendy Guevara, Massad y Marcela Mistral: ¿Quiénes son los confirmados para Ring Royale 2 de Poncho de Nigris?

El cuadrilátero de Poncho de Nigris está de vuelta. La segunda edición de Ring Royale ya tiene a sus primeros participantes confirmados, con nombres destacados como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral y hasta Aquivaldo Mosquera.

La nueva cartelera recuerda a la de la edición anterior, pues de nueva cuenta combina personalidades de realities y redes sociales, además de rostros conocidos de la televisión regiomontana, aunque todavía falta contra quiénes serán emparejados en la función.

¿Quiénes son los participantes confirmados para Ring Royale 2? Ellos son los primeros confirmados

El influencer Poncho de Nigris presentó parte de la cartelera este domingo mediante una publicación en sus redes sociales con 13 participantes entre creadores de contenido, conductores, celebridades y un exjugador de futbol profesional. Estos son los nombres que aparecen en el cartel difundido por la organización del evento:

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Óscar Burgos

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Marie Claire Harp

Masad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera

Crista Montes de Oca, conocida como ‘Sargento Matute’

Oliver Moreno

Pedro Osuna, ‘El Mario Brox’

Maza Clan

Algunos de los nombres anunciados también estuvieron relacionados con La Casa de los Famosos México 2026, reality en el que brilló el propio Poncho en la primera edición de la mano del ‘Team Infierno’.

Wendy Guevara ya había adelantado que participaría en la segunda edición del evento. La influencer mexicana había contado que conversó con Poncho de Nigris para acordar su presencia en el cuadrilátero. Sin embargo, todavía espera conocer a su rival deportivamente hablando.

Marcela Mistral también figura entre las participantes anunciadas. Su nombre destaca porque ya tuvo una experiencia en la primera edición de Ring Royale cuando venció a Karely Ruiz en aquella función.

Otro perfil llamativo es Masad Altamimi, quien apareció en la lista oficial después de que circularan versiones en redes sociales sobre un posible enfrentamiento contra Ese Pérez.

La cartelera también tendrá presencia del futbol. Aquivaldo Mosquera, exdefensa colombiano y antiguo capitán del América, fue uno de los nombres que destacó en el anuncio. El exjugador formó parte de las Águilas entre 2009 y 2014. Después continuó su carrera con Jaguares de Chiapas, equipo con el que se retiró en 2017.

La lista también incorpora a Konan Big, Ernesto Chavana y Óscar Burgos, figuras vinculadas con el entretenimiento y la televisión, quienes quedan pendientes de saber quiénes serán sus rivales en la cartelera de boxeo.

Fecha y sede: ¿Cuándo y dónde es Ring Royale 2?

La segunda edición de Ring Royale se raliza el próximo domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

Este año, el polémico espectáculo de boxeo entre celebridades tendrá una temática inspirada en la antigua Roma, tras presentar una imagen promocional en la que los participantes aparecen caracterizados como gladiadores.

El boletaje está prevista para comenzar el miércoles 4 de noviembre; los precios por zona y los detalles de los combates se darán a conocer próximamente. Las entradas se pondrán a la venta mediante Superboletos, según se adelantó en el flayer publicitar