Poncho de Nigris se ‘destapa’ para ser gobernador de Nuevo León: ‘Voy a ayudar a la gente’:

Poncho de Nigris también expresó su deseo de que Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, gane las próximas elecciones para la gubernadora de Nuevo León. (Foto: Shutterstock, Poncho de Nigris/Facebook)

¡Aguas, Samuel, que alguien ya le entró al quite! Poncho de Nigris, conductor y empresario regiomontano, reveló su intención de buscar la gubernatura de Nuevo León cuando cumpla 55 años, con el propósito de ayudar a la población e impulsar proyectos de reforestación para combatir la contaminación en el estado.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México aseguró que no tiene interés en obtener beneficios económicos de un cargo público, pues considera que cuenta con los recursos suficientes para dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nuevo León.

Durante un video difundido en sus redes sociales, De Nigris explicó que uno de sus principales objetivos sería plantar árboles en todo el territorio estatal y construir espacios verdes que permanezcan como parte de su legado.

“Voy a armar el mejor bosque, porque yo creo que es lo que se queda para siempre. Y como voy a ir para gobernador en un tiempo para ayudar a toda la gente, porque pues yo no necesito robar, no me interesa robar. Voy a ayudar a mucha gente, pero voy a arbolar todo Nuevo León”, expresó.

El empresario también manifestó su preocupación por la contaminación y aseguró que desea convertir Nuevo León en un estado con más árboles. Además, cuestionó la importancia de acumular grandes cantidades de dinero sin aprovecharlas para ayudar a otras personas.

Poncho de Nigris también expresó su deseo de que Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, gane las próximas elecciones para gobernador de Nuevo León en 2027.

“A los 55 me lanzo, tengo 50. Dejen que gane ahora Adrián. Después de Adrián sigo yo, cantada vale doble. Voy a ayudar a toda la gente, a toda la gente. No tengo necesidad de agarrar un peso de nadie”, afirmó.

Esta no sería su primera experiencia en la política. En 2018 buscó una diputación local en Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque no consiguió llegar al Congreso estatal. Posteriormente, en 2021, apoyó la candidatura de Francisco Cienfuegos, del PRI, a la alcaldía de Monterrey.

¿Cuál fue la polémica reciente de Poncho de Nigris?

Las declaraciones sobre sus aspiraciones políticas ocurren días después de que Poncho de Nigris denunciara la presunta filtración de fotografías íntimas sin su consentimiento, situación que dio a conocer el pasado 22 de octubre a través de su cuenta de X.

El conductor explicó que las imágenes, en las que presuntamente aparece desnudo, pudieron ser tomadas durante una visita a un spa. Sin embargo, no identificó el establecimiento ni precisó cuándo ocurrió el incidente.

“Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, escribió.

Tras su publicación, usuarios de redes sociales le recomendaron recurrir a la Ley Olimpia, que contempla sanciones por la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento. En el ámbito federal, las penas previstas para los casos establecidos en la legislación van de 3 a 6 años de prisión.

De Nigris advirtió que buscaría identificar a los responsables de la difusión de las fotografías, aunque hasta el momento de la publicación de su denuncia pública no confirmó si había iniciado un procedimiento formal ante las autoridades.