Jesús Ochoa no fue hospitalizado tras caer 3 metros en un elevador, revela su hija Jesusa: ‘Está con muletas’

Jesús Ochoa cayó de un elevador durante una función de teatro. Su hija, Jesusa, aclaró que el actor no fue hospitalizado y desmintió algunas versiones sobre la altura desde la que cayó, además de explicar que no sufrió fracturas.

“Mi papá está bien, no fue de 10 metros, fue de menos. No hubo fracturas, es una caída significativa, pero está bien, está descansando”, declaró sobre el estado de salud del famoso durante un encuentro con los medios.

La hija del actor también explicó que el accidente de Jesús Ochoa ocurrió por una falla técnica en el elevador y que, después del incidente, los paramédicos lo revisaron en el lugar. Asimismo, precisó que ella no se encontraba en la ciudad cuando sucedieron los hechos y que conoció los detalles posteriormente.

Anteriormente, aseguró que era falsa una supuesta imagen del actor Jesús Ochoa tras el suceso, la cual circulaba en redes sociales a través de una cuenta falsa.

Jesús Ochoa tuvo un accidente en un elevador. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fue el accidente de Jesús Ochoa en el elevador?

El productor Omar Suárez, encargado de la obra Perfume de gardenia, ofreció detalles sobre el accidente Jesús Ochoa y explicó que el incidente ocurrió debido a una falla en uno de los mecanismos del elevador.

“Tenemos un checklist para asegurarnos que no pasara un incidente como este. Pero estábamos fuera del teatro. Uno de los engranes jaló mal el cable de acero y se reventó, todo estaba en perfecto estado, según el reporte inicial”, comentó el productor.

Suárez también señaló que la caída ocurrió cuando el elevador todavía no estaba a una altura considerable, pues se encontraba a menos de la mitad de su recorrido. Por ello, consideró que las consecuencias pudieron ser mucho más graves si el mecanismo hubiera estado en una posición más elevada.

El productor añadió que, tras el incidente, el actor manifestó su intención de continuar con la presentación. Sin embargo, después de someterse a pruebas médicas, entre ellas radiografías, comenzó un periodo de reposo para recuperarse.

“Siempre como producción debemos estar atentos a todas las circunstancias. No fue nada grato, en ese momento Jesús Ochoa quería continuar con la presentación. Él sigue en la obra Perfume de gardenia, está tomando un reposo tras las pruebas médicas como radiografías, afortunadamente está bien, fue aparatoso, nos asustó. Está con muletas, pero nada grave”, comentó Omar Suárez.

¿Quién es Jesús Ochoa?

Jesús Ochoa es un actor mexicano originario de Hermosillo, Sonora, con una trayectoria en cine, televisión y teatro. A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas, películas y producciones escénicas, con personajes tanto cómicos como dramáticos.

En televisión, estuvo en producciones como Por ella soy Eva y Hasta que el dinero nos separe, mientras que en cine participó en películas como La ley de Herodes y Cansada de besar sapos. Su trabajo también se ha desarrollado sobre los escenarios, donde ha participado en distintas obras teatrales.

Además de su faceta como actor, Jesús Ochoa ha ocupado cargos dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), organización sindical que representa a intérpretes en México. Su trayectoria lo ha convertido en una figura reconocida del espectáculo mexicano.