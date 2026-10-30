¿Cuánto podrán gastar los candidatos a diputados? INE fija tope para las elecciones 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión del Consejo General los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las diputaciones federales con las que se renovará la Cámara baja,

Para el periodo de precampañas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos estableció un tope de 440 mil 650 pesos y para el periodo de campañas los aspirantes podrán gastar hasta 2 millones 491 mil pesos.

“Dichas cantidades no son discrecionales sino que se emitieron con apego a las fórmulas establecidas en los artículos 223 y 229 y 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, dijo el consejero Arturo Chávez, presidente de la comisión.

“Con dichas fórmulas se busca que el crecimiento atienda a medidas objetivas, como la actualización de la unidad de medida. El objetivo es claro: frenar el gasto excesivo, ser transparentes en su ejercicio y que las campañas sean espacios reales de debate, y lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”.

Recordó que no puede circular más dinero del autorizado, y por ello pidió a los partidos “reducir al mínimo” el uso de dinero efectivo tanto en precampañas como campañas.

Durante la sesión, también se aprobó el uso de la aplicación móvil del INE para que quienes aspiren a una candidatura independiente, quienes tendrán que reunir dos por ciento del total de la lista nominal.

Los consejeros también aprobaron los lineamientos para la reelección consecutiva, los cuales comprenden la postulación de legisladores de mayoría relativa y representación proporcional; sin embargo, los primeros tendrán que buscar la reelección por el mismo partido que llegaron.

El consejero recordó que tienen la prohibición de uso de recursos públicos para su campaña.

El organismo electoral también determinó que en la elección de 17 gubernaturas, los partidos tendrán que postular a mujeres en el 50 por ciento de los cargos.