¿Quién se lleva más? INE propone repartir 10.8 mil mdp entre partidos en 2027

Los ocho partidos políticos nacionales se repartirán una bolsa de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos en 2027, de acuerdo con el anteproyecto aprobado ayer por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), que será sometido a votación del Consejo General este martes 18 de agosto.

La fórmula para determinar el financiamiento de los partidos políticos está plasmada en la Constitución: 30% de manera igualitaria y 70% de forma proporcional, de acuerdo con la votación obtenida en las diputaciones.

De la cifra total, siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos están etiquetados para actividades ordinarias; dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos, para la obtención del voto en la elección de 2027, en la que se renovarán las 500 diputaciones de San Lázaro; 315 millones 173 mil 272 pesos, para prerrogativa postal, y 236 millones 379 mil 950 pesos, para el liderazgo político de las mujeres.

¿Qué partido recibirá el mayor presupuesto del INE?

Morena es el partido que recibirá el mayor monto de financiamiento público: tres mil 604 millones 879 mil 379 pesos, de los cuales 805 millones 615 mil 74 pesos serán destinados para el proceso electoral.

Le siguen el Partido Acción Nacional (PAN), con mil 803 millones 709 mil pesos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con mil 372 millones 658 mil 861 pesos; Movimiento Ciudadano, con mil 354 millones 671 mil 353 pesos; el Partido Verde Ecologista de México, con mil 167 millones 166 mil 16 pesos, y el Partido del Trabajo, con 946 millones 466 mil 25 pesos.

Los dos partidos que obtuvieron su registro este año, PAZ y Somos México, también se llevarán parte de la bolsa: cada uno recibirá 246 millones 644 mil 108 pesos.

Nuevos partidos se quejan de asignación de recursos

Al respecto, el representante de PAZ ante el INE, Ernesto Guerra, comentó que, si bien la Constitución determina la fórmula del financiamiento, no deja de llamar la atención la inequidad de ese marco de reglas, ya que la asignación de los recursos a los dos nuevos partidos es notablemente inferior al de las otras seis fuerzas políticas.

El consejero Uuc-kib Espadas dijo que le parecería inequitativo asumir que a un nuevo partido se le debe dar un trato igual que a las fuerzas que ya han acreditado representatividad y respaldo electoral, y señaló que las reglas fueron definidas por los propios partidos políticos.

El instituto electoral también apartó una cantidad de la bolsa para el conjunto de las candidaturas independientes y sus gastos de campaña.

El monto es de 47 millones 275 mil 990 pesos, que equivale al financiamiento público que recibiría un partido político de nuevo registro para la obtención del voto y que será distribuido, en su momento, entre todas las candidaturas independientes, conforme a lo que dispone el artículo 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).