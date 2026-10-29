¡No caigas! Así es el nuevo fraude por WhatsApp que promete 200 mil pesos y dos celulares

Segob CDMX alertó sobre perfiles falsos de WhatsApp que utilizan su imagen para engañar a la población.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob CDMX) alertó sobre una nueva modalidad de fraude en la que personas desconocidas utilizan el nombre y la imagen de la dependencia para enviar mensajes de WhatsApp en los que anuncian supuestos premios de 200 mil pesos y dos teléfonos celulares.

A través de sus redes sociales, la dependencia aclaró que no está enviando mensajes desde el número +52 55 2501 2434 para notificar a la ciudadanía sobre la entrega de estos premios.

En un publicación en su cuenta de X, Segob CDMX señaló que el perfil de WhatsApp desde el que se difunden los mensajes utiliza una imagen de la Secretaría de Gobierno, aparentemente para generar confianza entre los destinatarios y hacerles creer que se trata de una comunicación oficial.

Ante esta situación, pidió a la población mantenerse alerta y no proporcionar información personal si recibe un mensaje de este tipo. También recomendó evitar cualquier contacto con el remitente y reportar el número telefónico.

La dependencia enfatizó que estos mensajes no provienen de sus canales oficiales, por lo que pidió no dejarse engañar por las supuestas promociones o recompensas económicas.

Alertan por ataques a apps bancarias para robar datos y dinero

Mario Barrera, director comercial de Nubatech, empresa especializada en seguridad digital, advierte que los ciberdelincuentes también pueden atacar directamente las aplicaciones bancarias para acceder a información personal, robar contraseñas o alterar transferencias.

Para hacerlo, pueden aprovechar herramientas utilizadas originalmente por desarrolladores para analizar aplicaciones, como Frida, Objection, Xposed y LSPosed. En manos de delincuentes, estas tecnologías pueden servir para modificar el funcionamiento de una app o evadir sus mecanismos de seguridad.

El especialista señala que tener contraseñas seguras, reconocimiento facial y autenticación en dos pasos ayuda a proteger las cuentas, pero no elimina todos los riesgos.

Por ello, recomienda reforzar la seguridad de las aplicaciones bancarias con sistemas que detecten modificaciones no autorizadas y alerten sobre movimientos sospechosos.

¿Cómo evitar el fraude de los falsos premios por WhatsApp?

Si recibes un mensaje desde el número +52 55 2501 2434, toma en cuenta las recomendaciones de la Segob CDMX:

No compartas datos personales ni bancarios: tampoco envíes contraseñas o códigos de verificación.

tampoco envíes contraseñas o códigos de verificación. No respondas: evita cualquier contacto con el remitente.

evita cualquier contacto con el remitente. Reporta el número: utiliza las herramientas de denuncia de WhatsApp.

utiliza las herramientas de denuncia de WhatsApp. Verifica la información: consulta los canales oficiales de la dependencia antes de confiar en supuestos premios o promociones.

La Segob reiteró el llamado a mantenerse alerta y desconfiar de mensajes que utilizan nombres o imágenes de instituciones públicas para aparentar legitimidad.