¡Cuidado con tu app bancaria! Esto sabemos del fraude con el que pueden robar tu dinero

Las apps bancarias pueden ser objeto de ataques que buscan modificar su código y evadir algunas protecciones.

Un nuevo tipo de fraude amenaza tus apps bancarias. Proteger tu celular con contraseñas, códigos de verificación y hasta datos biométricos ya no es suficiente ante el riesgo de ser víctima de ciberdelincuentes que buscan robar tu dinero.

Actualmente, las aplicaciones bancarias también pueden ser blanco de ciberataques capaces de evadir los mecanismos de seguridad, acceder a información sensible y alterar su funcionamiento sin que el usuario se dé cuenta.

A diferencia del phishing, este tipo de fraude no requiere descargar una app adicional ni hacer clic en un enlace malicioso. Los criminales pueden aprovechar vulnerabilidades en las apps bancarias para comprometer su funcionamiento y acceder a los datos de los usuarios.

Esas vulnerabilidades les permitirían robar tu identidad, alterar funciones relacionadas con las transferencias bancarias o hacer versiones modificadas que aparenten ser de una institución financiera. Por eso, aquí te contamos qué las hace vulnerables y cómo protegerte de ciberataques.

La vulnerabilidad de las aplicaciones bancarias las hace blanco fácil de posibles fraudes financieros y cibernéticos.

Estas son las amenazas que hay para las aplicaciones bancarias

Mario Barrera, director comercial de Nubatech, empresa especializada en seguridad digital, explica por qué este nuevo tipo de fraude representa una preocupación para la seguridad de las aplicaciones bancarias.

“Las medidas como el doble factor de autenticación y la biometría ayudan a proteger el acceso, pero no sustituyen los mecanismos diseñados para detectar manipulaciones en la propia aplicación”, detalla.

Una de las amenazas para las aplicaciones bancarias son los ataques contra los datos, debido a que por esta vía se modifica la aplicación, se interviene su funcionamiento o se compromete la confianza en el código con el que opera.

“Los atacantes pueden intentar insertar código malicioso para evadir algunas medidas de seguridad, robar credenciales o alterar funciones como las transacciones y los pagos automáticos”, agrega Barrera.

El nuevo fraude bancario podría alcanzar tu celular y robar tu dinero desde una aplicación falsa o infectada. (Freepick)

Otra posibilidad son las versiones manipuladas de una aplicación bancaria para que los clientes crean que utilizan la plataforma oficial. Por eso, es importante verificar el origen de las apps para prevenir riesgos.

¿Cómo proteger mis aplicaciones bancarias para evitar un fraude?

Nubatech explica que estas son algunas de las herramientas de ciberseguridad que pueden utilizarse para analizar y modificar aplicaciones:

Frida.

Objection.

Xposed.

LSPosed.

Estas tecnologías tienen usos legítimos en tareas de desarrollo, pruebas y depuración, pero hay un riesgo. También pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para examinar el funcionamiento de una aplicación instalada en un teléfono.

A través de ellas, un hacker inserta códigos, altera funciones o evade protecciones. El resultado dependerá de las vulnerabilidades de la aplicación y de las defensas aplicadas al sistema de tu teléfono.

¿Cómo reforzar las medidas de seguridad para proteger mi app bancaria?

La autenticación en dos pasos, contraseñas difíciles y el reconocimiento facial ayudan a reducir el riesgo de accesos no autorizados. Sin embargo, no garantizan que una aplicación instalada en el teléfono sea infectada o alterada.

Por eso, la seguridad de las aplicaciones bancarias requiere varias capas de protección. Algunas de ellas son:

Verificación de integridad: Para comprobar si la aplicación fue modificada. Mecanismos anti-debug: Detectan intentos de examinar o depurar la app. Funciones anti-tampering: Identifican alteraciones no autorizadas del software. Protección frente a herramientas de instrumentación: Detectan el uso sospechoso de tecnologías que intervienen en una aplicación. Almacenamiento seguro de claves: Protege información utilizada para autenticar operaciones y resguardar datos. Monitoreo y alertas en tiempo real: Identifican comportamientos raros y aplican posibles medidas de respuesta.

De acuerdo con Barrera, estas opciones permiten que equipos de seguridad reaccionen cuando una aplicación es alterada y, además, facilitan las investigaciones posteriores.

La seguridad de la app de tu banco ya no solo depende de la contraseña que usas para ingresar. Ahora también es necesario un software extra para protegerte de un fraude y con mecanismos capaces de detectar y responder a intentos de manipulación.