Sistema financiero mexicano, blanco de ataques cibernéticos

Algo está pasando en el sistema financiero mexicano y vale la pena poner atención. Y es que no termina el primer semestre del año y el Banco de México ya registra un número de incidentes de ciberseguridad que no se había visto en los últimos cuatro años. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a más ataques o simplemente las instituciones están reportando mejor?

Victoria Rodríguez (Ilustración de Lorena Martínez)

El banco central después de aquel famoso ataque a un proveedor del SPEI que terminó afectando al sistema financiero y cambiando la forma en cómo se realizaban ciertas transacciones, incluyó un sistema de colaboración robusto entre la industria para reportar y compartir si estaban siendo o habían sido víctimas de ataques cibernéticos. Aunque muchas instituciones preferían no compartir los datos para no ser víctimas –decían– de “daño reputacional” y por ende, el problema seguía y otras instituciones eran afectadas.

Con el reporte de incidentes cibernéticos que implementó el Banxico que tiene al frente a Victoria Rodríguez, son pocos los casos que se han reportado, pero en estos primeros meses del año, los datos llaman la atención.

Y es que bancos, sociedades financieras populares, cooperativas de ahorro e incluso instituciones de fondos de pago electrónico han notificado vulneraciones relacionadas con ransomware, servicios de transferencias y hasta extracción de información que estaba en poder de terceros.

Tan sólo entre enero y mayo se acumulan reportes que superan lo observado los últimos cuatro años, y aún faltan seis meses para concluir este 2026.

Eso sí, la mayoría de los casos reportados no ha generado afectaciones a los recursos de los clientes, ya que sólo un banco reportó una afectación por cerca de 100 millones de pesos a la institución y las demás están aún “contabilizando” el daño.

Ángel Cabrera Mendoza (Ilustración de Lorena Martínez)

La mala es que los ciberdelincuentes parecen estar encontrando nuevos puntos de entrada, particularmente a través de proveedores externos y servicios de transferencia, justo donde el ecosistema financiero ha concentrado buena parte de su digitalización y es ahí, donde también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera Mendoza ha incrementado los esfuerzos de supervisión.

También es cierto que las autoridades han endurecido las obligaciones de notificación y que hoy existe una mayor cultura de reporte. Lo que antes podía quedarse dentro de las áreas de tecnología ahora llega a los reguladores. Sin embargo, atribuir todo a una mayor transparencia sería ingenuo.

La expansión de los pagos digitales, la interconexión entre instituciones y la dependencia de terceros tecnológicos han ampliado la superficie de riesgo. Cada nueva aplicación, cada nuevo proveedor y cada nueva conexión representa una oportunidad para los atacantes.

Por eso, más allá de contar incidentes, lo relevante será conocer cómo están haciendo frente a estos ataques, si los clientes también tienen derecho a saber si la institución en dónde tienen recursos ha sido víctima, y qué están haciendo en materia de prevención, monitoreo y respuesta.

Porque si en apenas cinco meses ya se rompieron registros recientes, la segunda mitad del año podría convertirse en la verdadera prueba de fuego para la resiliencia digital del sistema financiero mexicano.

Aguascalientes y la diplomacia económica del nearshoring

Tere Jiménez (Ilustración de Lorena Martínez)

La gira por California, realizada recientemente por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se inscribe en una tendencia ya visible en México.

La política económica estatal va dejando de ser doméstica para trascender fronteras. Está claro que, con la relocalización de las cadenas productivas, los estados compiten directamente por inversión como si fueran pequeñas economías abiertas, y la estrategia de acercarse a ecosistemas como el californiano busca insertarse precisamente en esa lógica.

Aguascalientes ha venido consolidando en los últimos años: para 2026, el gobierno estatal estima la llegada de alrededor de 30 proyectos de inversión por más de 600 millones de dólares, con la expectativa de generar cerca de 8 mil empleos formales. Más allá de la cifra, lo relevante es lo que implica: un estado de tamaño medio compitiendo por capital industrial en sectores de mayor sofisticación, en un entorno donde la ventaja ya no es solo el costo laboral, sino la integración logística, la estabilidad regulatoria y el acceso a talento especializado.

Las reuniones con actores empresariales, económicos y del ámbito público apuntan a un objetivo menos visible, pero más relevante: posicionar al estado dentro de las decisiones de inversión que se toman fuera del país.

Sin embargo, el desafío es menos la capacidad de atraer anuncios y más la de convertirlos en inversión efectiva y sostenida. Mostrar que la entidad es capaz de mantener la confianza del capital en el tiempo y que con todo, inseguridad y acuerdo del tratado en revisión, las inversiones deben seguir llegando.

México, el rey importador del cerdo

Hay cifras que deberían encender más de una alerta. México se perfila para convertirse por tercer año consecutivo en el mayor importador de carne de cerdo del mundo, superando incluso a gigantes consumidores como China y Japón. No es un dato menor: casi la mitad de la carne de cerdo que consumimos provendrá del extranjero.

La explicación inmediata parece positiva. Hay una demanda interna sólida y los consumidores están sustituyendo la carne de res, cuyos precios siguen elevados. Sin embargo, detrás de este liderazgo hay una realidad que merece reflexión: mientras el consumo crece, la producción nacional avanza a un ritmo insuficiente para cubrir el mercado.

La competencia global tampoco da tregua. Países productores como Estados Unidos, Brasil, España y Canadá han fortalecido sus cadenas de suministro y capacidad exportadora, aprovechando economías de escala y mayores niveles de productividad. México, en cambio, sigue dependiendo de las importaciones para satisfacer una parte fundamental de su consumo.

Paradójicamente, el país muestra mejores perspectivas en la producción bovina, impulsada por las restricciones al ganado en pie hacia Estados Unidos, lo que incrementará la disponibilidad local. La pregunta es si ese mismo impulso podrá replicarse en el sector porcino.

Ser el mayor comprador del mundo puede parecer una señal de fortaleza económica. Pero también revela una dependencia que, en tiempos de volatilidad comercial y geopolítica, podría convertirse en una vulnerabilidad que no conviene ignorar y es ahí donde la secretaría de Agricultura recién asumida por Columba López debe estar ya trabajando.

La pasarela adelantada

Ariadna Montiel (Ilustración de Lorena Martínez)

Aunque las elecciones aún parecen lejanas, en Morena que preside Ariadna Montiel ha comenzó la pasarela. Desde esta semana, aspirantes de distintos estados desfilan ante la dirigencia nacional en un ejercicio que busca medir perfiles, fortalezas y, sobre todo, disciplina política. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Querétaro y otras entidades serán escenario de una intensa revisión de cuadros.

Llama la atención que incluso el calendario se ajustó al futbol: el miércoles no habrá actividad por el partido de México contra Chequia. Así, entre encuestas, presentaciones y señales políticas, Morena empieza a mover sus piezas, la carrera apenas esté comenzando y ya veremos sí, Montiel logra alienar a todos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.