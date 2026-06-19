La prueba de fuego para la banca digital

En México hablamos mucho de inclusión financiera, de digitalización y de acercar los servicios bancarios a más personas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reconocer que, en ocasiones, el principal obstáculo está en algo tan simple como la experiencia del usuario.

Emilio Romano (Ilustración de Lorena Martínez)

Por años, hacer una transferencia bancaria ha significado recorrer menús distintos dependiendo de cada banco, buscar botones con nombres diferentes y, en muchos casos, enfrentarse a aplicaciones que parecen diseñadas más para cumplir requisitos regulatorios que para facilitarle la vida al cliente.

Eso es justamente lo que el Banco de México (Banxico) que lleva Victoria Rodríguez decidió atacar con las modificaciones regulatorias que entrarán en vigor a partir de diciembre y en la que participaron todos los bancos en el diseño, ya que es un hecho que el SPEI es un éxito y es uno de los mejores sistemas en el mundo, pero muchas veces el transferir requiere la Clabe interbancaria que hace más lento el proceso o simplemente, desalienta y se prefiere el uso del efectivo.

Ahora, con los cambios en marcha en donde participó la Asociación de Bancos de México (ABM) con Emilio Romano al frente y la Secretaría de Hacienda, el objetivo parece sencillo: homologar la experiencia de transferencias electrónicas para que todos los participantes del SPEI utilicen una ruta similar, con un botón único y procesos más intuitivos.

La medida puede parecer menor, pero representa uno de los cambios más relevantes en el ecosistema de pagos digitales de los últimos años. Si Banxico logra su objetivo, para 2027 los usuarios podrían moverse entre distintas aplicaciones bancarias sin tener que reaprender cómo enviar dinero cada vez que cambian de institución.

Ahora viene la parte complicada. La regulación ya está escrita; la ejecución dependerá de los bancos. Y ahí es donde la ABM encabezada por Emilio Romano, tendrá una tarea fundamental. No basta con cumplir el requisito técnico. El verdadero reto será aprovechar estos seis meses para rediseñar aplicaciones que ya no sean complejas para millones de usuarios.

La banca mexicana ha invertido miles de millones de pesos en tecnología, pero la adopción de pagos electrónicos sigue enfrentando barreras culturales y operativas. La mejor campaña para fomentar el uso de transferencias no será publicitaria; será lograr que cualquier persona pueda enviar dinero en segundos, sin confusiones y sin temor a equivocarse.

A ello se suma otro cambio interesante: la creación de las cuentas N2 Bis, diseñadas para pequeños comerciantes y negocios informales que hoy operan principalmente en efectivo. Si los bancos deciden apostar por este segmento, podrían abrirse oportunidades importantes para incorporar a miles de emprendedores al sistema financiero formal.

Sin embargo, esa medida será voluntaria. Y ahí está la diferencia. Mientras la simplificación de pagos será obligatoria para todos, la inclusión de pequeños negocios dependerá de que las instituciones encuentren valor en atender un mercado históricamente desatendido.

Banxico ya puso sobre la mesa una hoja de ruta ambiciosa. Lo que ocurra en diciembre marcará el inicio de una nueva etapa para los pagos digitales en México. La pregunta ya no es si los bancos cumplirán la regulación. La verdadera pregunta es si aprovecharán la oportunidad para hacer que la banca digital sea, por fin, tan sencilla como los usuarios llevan años esperando, y eso es algo que esperamos todos como clientes.

Tamaulipas busca llegar a Europa

Europa vuelve a tocar la puerta de Tamaulipas. Las reuniones sostenidas esta semana por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y con el embajador de Alemania, Clemens von Goetze, sugieren que el estado busca ampliar sus horizontes económicos más allá de la relación cotidiana con Estados Unidos.

España figura desde hace años entre los principales inversionistas extranjeros en México y Alemania sigue siendo la mayor potencia industrial de Europa. En el caso de Alemania, cuenta con más de dos mil empresas establecidas en territorio mexicano y es uno de los principales socios industriales de la economía nacional.

Tamaulipas llega a estas conversaciones con activos importantes: una ubicación estratégica en la frontera, puertos de relevancia internacional, una sólida base manufacturera y una cartera oficial de cerca de 180 proyectos de inversión que, en conjunto, superan los 22 mil millones de dólares.

Desde luego, está en el centro de atención por los rumores de un gobernador también en investigación, pero el tema de futuras inversiones va más allá de eso, y tiene que ver con la ubicación geográfica, capital humano e incentivos fiscales; Tamaulipas cuenta con todo eso, aunque claro una reunión diplomática no garantiza nuevas inversiones.

Sin embargo, en la competencia global por atraer capital, los contactos suelen ser el primer paso. La decisión de construir una agenda de trabajo con España y Alemania sugiere que Tamaulipas busca posicionarse en sectores como manufactura avanzada, logística, tecnología y energía, está última rama que la Secretaría de Energía y CFE tienen claro que impulsarán en el corto y mediano plazo, y ahí las oportunidades están claras. Ojalá se avance.

El Verde avanza en SLP

La carrera por ser gobernador arrancó, aunque con tiempos muy adelantados, finalmente, las dirigencias de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, dieron a conocer la convocatoria para elegir lo que en los hechos serán las candidatas y candidatos a las 17 gubernaturas en disputa en 2027.

Una noticia es que el Verde, que dirige Karen Castrejón, se mantiene en la alianza en todos los estados, incluido San Luis Potosí, donde el partido había amagado con ir solo, ante la posibilidad de que le aplicaran el estatuto antinepotismo de Morena a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Al parecer no será así, con el plus de que pueda llevarse otra candidatura fuerte.

Y es que, con aspirantes propios del Verde para todas las entidades, uno a quien se le ven posibilidades, siempre y cuando Morena reconozca no tiene de dónde ganar, es en Nuevo León, ahí hay varios suspirantes como el senador Waldo Fernández González, quien ya pidió licencia, y que llegaría con mejores números en las encuestas como para arrebatarle la gubernatura a Movimiento Ciudadano, puesto que Morena no tiene opciones fuertes, e incluso aún cuando tratan por todos los medios de impulsar a la exfuncionaria pública Tatiana Clouthier Carrillo entre sus paisanos, nadie la ve con buenos ojos, solo hay que darse una vuelta al estado y preguntar entre ciudadanos y empresarios, mal vista en general.

Liderar más allá del cargo

En tiempos donde la palabra liderazgo aparece en casi cualquier presentación corporativa, vale la pena detenerse en propuestas que buscan devolverle su esencia y se logra en el libro Liderazgo que conecta, de Raúl Argüelles, quien después de una larga trayectoria en empresas como Walmart y Bimbo comparte una visión que pone a las personas al centro.

La lección más relevante quizá sea que el liderazgo no se mide por el tamaño del cargo, sino por la capacidad de inspirar, escuchar y formar nuevos líderes. En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre y el cambio constante, recordar que la confianza sigue siendo el principal activo de cualquier organización resulta más oportuno que nunca, vale la pena echarle un ojo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.