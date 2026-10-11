‘Paga tu multa de inmediato o tu placa será suspendida’: Así funciona el nuevo fraude en CDMX

Con descuentos y un portal de internet falso, estafadores ofrecen reabajas para pagar multas de tránsito inexistentes.

Un mensaje de texto puede convertirte en víctima de robo de identidad, así como de tus datos bancarios. Autoridades e investigadores de Kaspersky, empresa de ciberseguridad que ofrece servicios de antivirus, detectaron una nueva modalidad de fraude relacionada con falsas multas de tránsito en CDMX.

El envío de mensajes de texto con la amenaza: “Paga tu multa de inmediato o tu placa será suspendida” se detectó desde abril pasado y desde entonces se ha hecho más común.

La falsa alerta incluye un link que lleva al usuario a un sitio web falso en el que los delincuentes simulan el pago de las multas de tránsito.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) emitió una alerta en la que pide hacer caso omiso a estos mensajes, pero, ¿cómo identificarlos?

Este es el fraude vía SMS con multas de tránsito falsas en CDMX

Como te comentamos, el mensaje que recibes muestra la advertencia de falta de pago de una multa y un enlace de un sitio de internet.

Si haces clic en la liga, tu celular abrirá un sitio falso, que muestra logos del Gobierno de México. Su apartado principal se titula: ‘Consulta de Infracciones de Tránsito’ e incluye un aviso de supuestas infracciones vencidas.

Además, te aparecerán advertencias que indican que se hace un recargo del 1.5 por ciento mensual en caso de que no se paguen las multas y agregan que si no pagas, no podrás tramitar la renovación de la tarjeta de circulación, pasar la verificación vehicular y el cambio de propietario.

Para presionar más a sus posibles víctimas, el sitio incluye una cuenta regresiva.

De acuerdo con las autoridades, quienes realizaron el procedimiento para ver cómo funciona este tipo de fraude, cuando un usuario procede al pago, el portal solicita que escribas la placa de tu auto y un código de verificación para que consultes los supuestos adeudos.

Acto seguido, te indican que debes mil pesos, pero tienes un beneficio del 50 por ciento si pagas en un plazo máximo de 24 horas. La SSC menciona que, en algunos casos, también se solicita la Clave Única del Registro de Población (CURP).

Mientras el usuario continúa con el trámite, encuentra más mensajes intimidatorios en los que le advierten que si no realiza el pago oportuno se bloqueará el pago del refrendo o la tenencia vehicular y que será incluido en el patrón de deudores de CDMX.

Finalmente, aparece un apartado para completar el pago, donde se solicita un correo electrónico y número de celular. Todo eso ocurre mientras la página web indica que es una transacción segura y sin cobro de comisiones.

Las multas de tránsito son el pretexto de estafadores para cometer fraude. (Cuartoscuro)

¿Cómo detectaron el fraude de multas de tránsito en CDMX y por qué es peligroso?

De acuerdo con María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para Latinoamérica de Kaspersky, los delincuentes “lanzan un anzuelo”, es decir, “no se trata de mensajes creados específicamente para cada víctima”, sino que se distribuyen a gran escala.

“Recibir inesperadamente una supuesta multa y saber que debemos pagarla de inmediato para evitar una consecuencia puede llevarnos a actuar antes de verificar si el mensaje es legítimo”, explca María Isabel Manjarrez.

La especialista agrega que, cada cierto tiempo, los delincuentes modifican la estafa “para aumentar sus posibilidades de éxito”. Por ello, perfeccionan los sitios falsos o incorporan elementos para volver más creíble su mensaje.

Kaspersky señala que este tipo de fraude es conocido como phishing, un engaño con el que los delincuentes obtienen datos o dinero a través “mensajes que generan urgencia o preocupación para inducir a las víctimas a compartir información o realizar pagos en sitios fraudulentos”.

Cuando los oficiales de tránsito te multan, te ofrecen información sobre dónde y cuándo hacer los pagos correspondientes. (Cuartoscuro)

¿Cómo evitar el fraude de las multas de tránsito vía SMS?

La SSC explicó que la Secretaría de Finanzas de la CDMX no envía notificaciones a través de mensaje de texto (SMS). Con eso en cuenta, ningún mensaje sobre supuestas multas de tránsito es real.

Por eso es importante que tú y tus conocidos estén prevenidos con estas recomendaciones: