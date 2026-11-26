La solicitud de extradición de Inés Gómez Mont a España abrió una nueva etapa en el proceso legal que enfrenta en México. Después de permanecer detenida durante aproximadamente tres semanas en Florida, Estados Unidos, la exconductora llegó a Madrid, donde ahora podría enfrentar un procedimiento para determinar si será entregada a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó la extradición de Gómez Mont, pues cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Ahora, el siguiente paso consiste en que las autoridades españolas reciban y analicen la solicitud presentada por México. La petición debe estar acompañada de la documentación necesaria para acreditar la identidad de la persona así como los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con la FGR, la exconductora llegó a Madrid durante la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026, en un vuelo comercial. La institución explicó que la salida de Inés Gómez Mont de EU ocurrió después de que las autoridades migratorias estadounidenses autorizaran una solicitud de deportación voluntaria a España, país del cual también tiene la nacionalidad.

Inés Gómez Mont viajó a España tras ser deportada de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo funciona una solicitud de extradición en México y cuáles son los pasos?

La extradición es un mecanismo de cooperación internacional mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona que enfrenta un proceso penal o tiene una sentencia pendiente.

En México, la Fiscalía General de la República explica que las solicitudes de extradición requieren la participación de las autoridades ministeriales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La FGR establece las principales etapas de este procedimiento que entró en juego en el caso de Inés Gómez Mont:

Inicio de la solicitud: La Fiscalía federal o una autoridad investigadora estatal solicita la intervención de la FGR para iniciar el procedimiento, siempre que exista un proceso judicial vigente y ejecutable contra la persona que se encuentra en el extranjero. Revisión del expediente: La FGR, mediante sus áreas especializadas en procedimientos internacionales, revisa que la petición reúna los requisitos establecidos en el tratado de extradición aplicable o, en su defecto, en la Ley de Extradición Internacional. Integración de documentos: Las autoridades deben reunir la información que respalde la petición, como los datos de identificación de la persona, los delitos que se le atribuyen y las órdenes de aprehensión correspondientes. Localización de la persona: Una vez que se confirma que la persona buscada se encuentra en otro país y se descarta una posible homonimia, se determina si procede solicitar su detención provisional con fines de extradición o presentar directamente la petición formal. Intervención de la Cancillería: La solicitud se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de tramitarla por la vía diplomática y revisar que cumpla con los requisitos internacionales. Envío al país requerido: La SRE, a través de la representación diplomática mexicana, entrega la petición a las autoridades competentes del otro Estado mediante una nota diplomática. Procedimiento en el extranjero: El país requerido inicia su propio procedimiento legal. La persona reclamada tiene derecho a una defensa y puede presentar los argumentos que considere pertinentes. Resolución de extradición: Las autoridades del país donde se encuentra la persona determinan si conceden o niegan la entrega. La decisión puede estar sujeta a los recursos legales previstos en su legislación. Entrega a México: Si la resolución es favorable y queda firme, las autoridades de ambos países coordinan el traslado de la persona a territorio mexicano.

Esto de acuerdo con información compartida por la FGR en su documento institucional Conoce los procesos de extradición.

Inés Gómez Mont tiene derecho a una defensa en caso de que España acepte la solicitud de extradición de México. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué Inés Gómez Mont fue a España tras ser liberada en Estados Unidos?

La llegada de Inés Gómez Mont a España ocurrió después de que estuvo detenida por autoridades migratorias estadounidenses (agentes del ICE) durante aproximadamente tres semanas.

La exconductora fue arrestada el 30 de octubre de 2026 en Florida por cuestiones relacionadas con su situación migratoria. Su detención no se produjo inicialmente por una solicitud de extradición del Gobierno mexicano, sino por un procedimiento migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo con la FGR, Estados Unidos autorizó una solicitud de deportación voluntaria a España, debido a que Inés Gómez Mont ingresó a ese país con un pasaporte español. La exconductora también tiene nacionalidad de ese país europeo.

En lugar de ser entregada directamente a México, salió de Estados Unidos y viajó a Madrid, donde llegó durante la madrugada del martes 24 de noviembre.