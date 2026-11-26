Eduardo 'N' estaría relacionado con el grupo 'Los Zuñiga' dedicado al robo de transporte de carga en carreteras. (Gabinete de Seguridad)

Eduardo ‘N’, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido como parte de la Operación Enjambre y está señalado por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

“Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo ‘N’ con el líder de ‘Los Zúñiga’. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”, detalló García Harfuch.

Durante la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la CDMX.

García Harfuch detalló que en septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla y en octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo.

¿Qué sabemos de los señalamientos en contra del alcalde de Atzitzintla?

El secretario de Seguridad destacó que con la detención de Eduardo ‘N’ van 6 servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones del Operativo Enjambre.

García Harfuch agradeció la colaboración del gobierno de Puebla y aseguró que continúan los trabajos contra la impunidad en el país.

La estructura delictiva de Los Zúñiga es investigada por su presunta participación en asaltos a transportistas, robo de mercancía, extorsiones y privación ilegal de la libertad en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

La detención del alcalde de Atzitzintla se suma a las investigaciones contra autoridades municipales señaladas por posibles nexos con grupos criminales en la entidad.

*Con información de Quadratín