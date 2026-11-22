Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvieron en el vecino estado de Morelos a Erick ‘N’, alias ‘El Guante de Oro’, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes en el puerto de Acapulco, mismo que enfrentaba dos órdenes de aprehensión por este delito.

Se informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de Guerrero, la Fiscalía de Alto Impacto de Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es señalado como probable responsable de extorsión agravada en agravio de dos víctimas, ambas dedicadas a actividades comerciales en el municipio de Acapulco de Juárez. Erick ‘N’ fue aspirante de Morena para la diputación local del distrito 9, asentado en los márgenes de la zona rural y periférica del puerto.

¿De qué se señala a ‘El Guante de Oro’?

Las investigaciones establecen que, en uno de los casos, Erick ‘N’ presuntamente exigió pagos económicos a un comerciante mediante amenazas y actos de intimidación, con el propósito de obligarlo a entregar las cantidades de dinero solicitadas. En un segundo hecho, habría exigido pagos periódicos a otra víctima para permitirle continuar con su actividad comercial, utilizando amenazas como mecanismo de presión para obtener recursos económicos.

Las autoridades ministeriales cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra el exaspirante de Morena a la diputación local, mediante un despliegue operativo en la localidad de San Gabriel, en el estado de Morelos, donde participaron agentes de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero y personal de la Fiscalía de la entidad en la que se encontraba al momento de su detención.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de un Juez de Control.