¿Qué pasa en el Penal de San Miguel en Puebla? Denuncian extorsiones a y cobros de hasta 8 mil pesos

Familiares de internos exigen la destitución del director del Penal de San Miguel por presuntas extorsiones y cobros ilegales. (Cuartoscuro).

Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, denunciaron presuntos cobros ilegales, extorsiones y venta de productos prohibidos dentro del penal, prácticas que, de acuerdo con sus testimonios, afectarían las condiciones de internamiento y la seguridad de los reclusos.

Entre las irregularidades señaladas por los familiares de internos se encuentran exigencias de dinero para evitar golpizas, abandonar determinadas áreas del reclusorio o acceder a servicios básicos, así como la presunta comercialización de teléfonos celulares, drogas y bebidas alcohólicas.

Las denuncias también apuntan a posibles complicidades dentro del centro penitenciario. Por ello, los manifestantes exigieron la destitución de Jorge Ortiz Delgadillo, actual director del penal, y la intervención de las autoridades estatales.

Rosario Robles denuncia agresión contra su hija durante bloqueos en la México-Puebla

A través de su cuenta oficial de X, Rosario Robles señaló que Mariana Moguel fue bajada de su automóvil de manera violenta por personas que participaban en las protestas relacionadas con el Penal de San Miguel.

“Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista México-Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos”, publicó la exfuncionaria.

En una segunda publicación, Robles informó que su hija se encontraba bien, aunque cuestionó las condiciones de seguridad para quienes transitan por las carreteras del país.

“Mi hija Mariana está bien. Es la realidad de inseguridad y de miedo de quienes transitan por las carreteras del país”, escribió.

Los bloqueos fueron realizados por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaban presuntas extorsiones dentro del reclusorio y exigían la salida de su director.

Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y permaneció tres años en prisión por el caso conocido como la Estafa Maestra. Su hija, Mariana Moguel Robles, no había emitido comentarios públicos sobre el incidente en la autopista.

¿Cuánto dinero cobran a los internos del Penal de San Miguel?

Los señalamientos sobre presuntas extorsiones en el Penal de San Miguel no comenzaron este año. Desde 2025, familiares han expuesto diferentes modalidades de cobro que, según sus testimonios, condicionan la seguridad y las condiciones de internamiento.

El 14 de noviembre de 2025, alrededor de 50 personas bloquearon el Camino al Batán para denunciar que algunos internos debían entregar hasta 8 mil pesos semanales para evitar agresiones.

En aquella protesta, los familiares señalaron a Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, como presuntos responsables de encabezar una estructura de extorsión y venta de drogas. También acusaron a Marcos Pavón, alias El Nenuco, de comercializar teléfonos celulares dentro del reclusorio.

Meses antes, en agosto de 2025, otros familiares habían denunciado cobros por el acceso al agua, artículos de limpieza y servicios básicos, además de exigencias económicas a las personas que recién ingresaban al penal.

Las acusaciones continuaron en 2026. En abril, nuevos testimonios señalaron que algunos internos debían pagar hasta 3 mil pesos semanales y entregar dinero para abandonar determinadas áreas del centro penitenciario.

El 31 de mayo, familiares y personas privadas de la libertad denunciaron que los reclusos debían pagar entre 5 mil y 20 mil pesos para salir del área de castigo conocida como estancia.

También señalaron restricciones para ingresar alimentos y productos de higiene, así como presuntos cobros por determinados servicios.