Crisis del agua en CDMX puede ser ‘mucho más grave que la de Guadalajara’: ¿Que problemas tenemos?

Si la crisis del agua sucia en Guadalajara es muy grave, el problema de la Ciudad de México es aún mayor, señalan especialistas entrevistados por El Financiero, quienes coinciden en que la sobreexplotación de los acuíferos de la CDMX y la falta de inversión pública para renovar las tuberías y captar agua de lluvia complican aún más el panorama.

De acuerdo con los especialistas, abrir la llave del agua es el último paso en un complejo proceso que se puede dividir en tres fases principales: captación o extracción, purificación y distribución. El lío es que “en todas las etapas hay muchos problemas”, asegura la doctora Delia Montero Contreras, investigadora y miembro fundador de la Red de Agua de la UAM.

Además, si no se atienden los problemas actuales y se mantiene la manera en la que se extrae y se reparte el líquido, cada vez habría más gente sin acceso al recurso natural.

Protesta multitudinaria en Guadalajara tras cientos de reportes de mala calidad del agua, el 23 de agosto. (Cuartoscuro: Fernando Carranza García). (Fernando Carranza García)

Radiografía de la crisis del agua en CDMX: Mucha explotación y mala distribución

José Luis Luege Tamargo, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es contundente: “El problema de Guadalajara es muy grave, pero es mucho más grave, a mediano plazo, el caso de la Ciudad de México”.

De acuerdo con el también exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “hay una mala planificación en el manejo del líquido y del abastecimiento. En la Ciudad de México, el 70 por ciento del agua proviene de los acuíferos del subsuelo y estos están en muy mal estado. Los hidrólogos lo llaman estado crítico de sobreexplotación”.

Montero Contreras coincide al señalar: “Seguimos sacando agua del acuífero. Es nuestra fuente más importante y no la recargamos”.

Actualmente, la Ciudad de México recibe un promedio de 29 mil 702 litros de agua por segundo, de acuerdo con datos de SEGIAGUA de 2025; sin embargo, para alcanzar ese nivel de abastecimiento de agua, CDMX debe mantenerse en un estado de estrés hídrico.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que un territorio presenta estrés hídrico cuando extrae el 25 por ciento o más de sus recursos renovables de agua dulce.

La Región Hidrológico-Administrativa XIII Aguas del Valle de México, que abarca la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) presenta un grado de presión sobre el recurso hídrico del 128.7 por ciento, clasificado como Muy Alto, según el Programa Hídrico Nacional 2026-2030.

Esto significa que el volumen de líquido sobrepasa la disponibilidad de agua renovable local en casi un 29 por ciento.

Pese a que extraemos más agua de la que se puede renovar, el llamado ‘Día Cero del Agua en CDMX’ no se ha vuelto una realidad debido a las múltiples fuentes de las que se abastece la megalópolis.

¿Cuánta agua pierde la CDMX por fugas y falta de mantenimiento?

La doctora Montero Contreras, de la UAM, destaca otros dos problemas: el abastecimiento y la distribución, puesto que hay zonas en la Ciudad de México en las que se realiza tandeo de agua, es decir, el líquido se distribuye de manera intermitente y se reduce a unas horas por semana.

“La distribución no es pareja para toda la ciudad. Otro problema es que el 40 por ciento del total de abastecimiento se pierde por las fugas. Hay tecnologías que ya detectan las fugas rápidamente, pero no quieren invertir”, señala.

¿De dónde proviene el agua en CDMX?

El Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México de 2025 establece que los acuíferos y pozos de la capital del país, junto con las presas del Sistema Cutzamala son las principales fuentes de suministro de agua potable.

De los acuíferos y pozos de la capital, se extrae alrededor de 20 mil 443 litros por segundo, mientras que del Sistema Cutzamala aporta en promedio seis mil 662 litros por segundo, cifra que representa el 22 por ciento del suministro, según las cifras oficiales.

“Las zonas de recarga se han ido eliminando, entonces ya no tienes muchos lugares dónde recargar agua”, comenta Montero Contreras. Una de las principales consecuencias de la extracción de líquido es el hundimiento de la Ciudad de México. La UNAM ha alertado que el Centro Histórico se sume hasta 40 centímetros cada año.

La especialista señala que el Bosque de Chapultepec y Xochimilco son ejemplos de zonas de recarga, pues sus tipos de suelo y roca permiten que el líquido pase hacia las capas inferiores de la tierra.

Sin embargo, la urbanización y la invasión de terrenos provocan que cada vez menos agua llega al subsuelo. Por esa razón, la CDMX —mítica por las poderosas lluvias que los mexicas atribuían al dios Tláloc— es víctima de una paradoja: llueve y las calles se inundan.

Luege Tamargo afirma que en el Valle de México cae casi tres veces el volumen de agua que requeriríamos para sobrevivir y los datos oficiales lo respaldan.

“Yo les digo siempre a mis alumnos: ‘Es como si cayeran dólares y no lo recogiéramos’. Así habría que hacerle con el agua”, expresa la doctora Montero Contreras.

En agosto de 2025, CDMX registró un promedio de precipitación de 248 milímetros (mm), la cifra más alta de los últimos 30 años. Este volumen —que equivale a que cayeran 248 litros de agua por cada metro cuadrado a lo largo del mes— superó de forma drástica la media histórica de 135.10 mm documentada entre 1982 y 2024.

“La mayor parte (del agua de lluvia) se evapora. Debido al cemento y asfalto muy poco se infiltra al acuífero, cada día menos, y el resto nos inunda, sobre todo en el oriente. ¡Qué contrasentido!“, expresa Luegue Tamargo.

¿A quiénes les falta el agua en CDMX?

Mientras el centro y poniente de la capital mantienen un suministro regular, 22 de cada 100 habitantes de la Ciudad de México no cuenta con agua diaria en su vivienda, según cifras del Censo del INEGI de 2020.

Según datos de 2025, las alcaldías con menor disponibilidad de agua directa dentro del hogar son:

Milpa Alta - 50.6 por ciento,

Xochimilco - 71.3 por ciento),

Tlalpan - 82.2 por ciento), e

Iztapalapa (83.3 por ciento).

En Milpa Alta se registra además el mayor porcentaje sin agua entubada con un 11 por ciento, seguida de Xochimilco con un 6.8 por ciento y Tlalpan con un 3.8 por ciento, mientras que en Iztapalapa destaca que un 16.7 por ciento de la población recibe el agua únicamente en el patio o terreno.

La especialista asegura que “se pueden hacer obras para infiltrar. Nosotros en la UAM hace tiempo hicimos como un hoyo muy profundo y capturamos agua de tres techos de la universidad y pusimos filtros. Con todo lo que llueve se capta bastante agua”.

Montero Contreras y Luege Tamargo coinciden en que se requiere invertir enormes cantidades de dinero a largo plazo para solucionar la crisis de agua en CDMX.

“La triste realidad hoy es que los municipios en general están quebrados, los estados muy limitados y la Federación ha decidido utilizar el dinero en otras cosas”, señala el exdirector de Conagua.

¿Y qué ocurre con la calidad del agua en CDMX?

En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana; establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La contaminación del agua se refiere a la introducción de cualquier agente químico, físico o biológico cuya presencia provoca efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de las personas.

“Hemos tenido problemas de contaminación de agua en 2024, en la zona de Narvarte, Benito Juárez. Nosotros en la UAM hicimos los muestreos y dimos a conocer que el agua tenía derivados de petróleo. Cuando fuimos a sacar la muestra, olía. Y un problema es que nunca se da información”, asegura la doctora Montero Contreras.

El entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó por tres años los resultados de los análisis de laboratorio sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez en mayo de 2024, argumentando que formaban parte de una carpeta de investigación de la fiscalía por presunto sabotaje. En junio de 2024, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info CDMX) revocó dicha reserva, ordenando que se transparentaran los estudios

Sin datos claros, la investigadora señala que la ciudadanía no sabe cómo es la gestión del agua, en qué se invierte el presupuesto ni a qué autoridades se les debe exigir cuentas.

“Para mí ese es el principal problema, que la gente no está informada. Los de Guadalajara hicieron muy bien en manifestarse colectivamente, pero claro, ya era un problema muy serio y que afectó muchas zonas de la ciudad. Aquí fueron cuatro colonias. Como a los demás no les afectaba, pues no importa, ¿no? Ese es un problema grave", concluye la doctora Contreras.