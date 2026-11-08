La historia de cómo llegó Lorenzo Córdova al INE: ¿Qué tuvo que ver Cuauhtémoc Cárdenas?

La oposición recordó a Morena que Cuauhtémoc Cárdenas avaló a Lorenzo Córdova como consejero del INE.

El Instituto Nacional Electoral enfrenta una crisis que ya tocó hasta a exintegrantes del Consejo. La renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE provocó señalamientos contra Lorenzo Córdova.

Sin embargo, pocos saben que la designación de Lorenzo Córdova como consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) contó con el aval de Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los máximos referentes de la democracia en México, según la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tanto Córdova como Cárdenas han ocupado primeras planas de los medios en días recientes. La presidenta Sheinbaum señaló que Lorenzo Córdova presuntamente propició la corrupción dentro del Instituto, mientras que el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recordó su lucha por la democracia tras las polémicas elecciones de 1988, que perdió contra Carlos Salinas de Gortari, y que dieron paso a la construcción del árbitro electoral independiente.

Cuauhtémoc Cárdenas y Lorenzo Córdova, durante un seminario sobre los desafíos de la democracia. (Cuartoscuro)

El cambio en el INE que abrió paso a la llegada de Lorenzo Córdova

Tras la reforma electoral de 2007, los legisladores acodaron un cambio escalonado de los integrantes del entonces llamado Instituto Federal Electoral. Ese cambio inició en febrero de 2008 con el nombramiento de Leonardo Valdés Zurita, como nuevo presidente del IFE, y dos consejeros más

Así lo contó Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD y actual dirigente del partido político Somos México, en un mensaje dirigido a la periodista Carmen Aristegui.

Cuatro meses después, en junio de 2008, se nombro a tres consejeros electorales más. En total iban seis.

Sin embargo, los tres consejeros que faltaban no fueron nombrados debido a la falta de consenso en el Congreso. Por esa razón, los tres puestos quedaron vacantes de 2010 hasta el 15 de diciembre de 2011. Es decir, durante 14 meses, el IFE operó con 6 de los 9 consejeros que debía tener.

Para ese entonces, Lorenzo Córdova se desempeñaba como investigador en la UNAM en materia electoral. Publicó libros como ‘Regulación de encuestas electorales en México’ (2007), ‘Constitución, democracia y elecciones: la reforma que viene’ (2007) y ‘Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional’ (2010).

Lorenzo Córdova en sus primeros días como consejero presidente del INE. (Cuartoscuro)

Así fue cómo Cuauhtémoc Cárdenas colaboró en la llegada de Lorenzo Córdova al INE

De cara a las elecciones de 2012 y con un IFE que funcionaba con dos terceras partes de sus consejeros, el Congreso instaló un comité para avalar a los tres consejeros restantes, un proceso totalmente distinto al de la tómbola que definió la entrada al INE de Guadalupe Taddei.

Dicho comité no era improvisado. El Congreso decidió que fuera confomado por:

Jorge Carpizo, exrector de la UNAM, exsecretario de Gobernación y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). José Narro, rector de la UNAM en ese momento y secretario de Salud de 2016 a 2018.

de 2016 a 2018. Francisco José Paoli Bolio, investigador de la UNAM y profesor en el posgrado de Derecho al momento de formar parte del comité.

y profesor en el posgrado de Derecho al momento de formar parte del comité. Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán, exjefe de Gobierno de la CDMX y tres veces excandidato presidencial.

“Ellos elaboraron la terna que completó al IFE”, declaró Acosta Naranjo a Aristegui a través de un mensaje.

La terna propuesta por el comité incluyó a Lorenzo Córdova, María Marván y Sergio García Ramírez. Fue aprobada por el Congreso el 15 de diciembre de 2011.

Meses antes de participar en el proceso para ser consejero, Lorenzo Córdova Vianello fue secretario técnico del grupo de trabajo encargado de procesar la ‘Reforma Política’ en el Senado.

Acosta Naranjo explicó que Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabezaba el comité informal, avaló a Lorenzo Córdova como una persona apta para ser consejero electoral.

“Lo digo solo para recordarles a los que satanizan hoy a Lorenzo Córdova y ensalzan al ingeniero (Cuauhtémoc Cárdenas), que éste respetó siempre a Córdova”, declaró Acosta Naranjo.

Lorenzo Córdova fue seleccionado consejero presidente del INE en el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Cuartoscuro)

¿Quién es Lorenzo Córdova y cuál es su trayectoria?

Lorenzo Córdova Vianello tenía 39 años cuando entró como consejero del INE. Nació el 6 de febrero de 1972 en la Ciudad de México.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un doctorado de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, en Italia.

Es investigador Titular ‘B’ de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Constitucional y de Teoría de la Constitución y Derecho Electoral en Ciudad Universitaria. También se le reconoce como Investigador Nacional nivel III.

Otro cargo que tuvo fue la dirección de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, de 2005 a 2012. Además, la institución lo galardonó con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.

El 3 de abril del 2014, poco más de dos años después de arrancar en el INE, el Congreso lo avaló como consejero presidente, cargo en el que estuvo hasta el 2 de abril de 2023, cuando terminó su ciclo, tras el inicio de la reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO y Lorenzo Córdova compartieron espcio en los debates presidenciales de 2018. (Cuartoscuro)

Lorenzo Córdova negó propiciar la corrupción en el INE, como señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de hecho no es la primera vez que se le señala, ya que AMLO lo llegó a llamar corrupto.

Córdova le respondió a AMLO durante su sexenio que fue gracias al INE que hubo alternancias y el PRI perdió la hegemonía política.

Respecto al caso de Guadalupe Taddei, Lorenzo Córdova respondió con burlas, y en redes sociales sugirió que la actual crisis en el INE era su ‘plan maestro’.