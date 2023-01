AMLO vs. Lorenzo Córdova: Los ‘trancazos’ entre el Presidente y el Consejero del INE

El anuncio del “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado su rivalidad contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien señaló, este jueves, que es un honor estar entre la lista de los que han sido señalados como candidatos a un juicio político.

“Cuando quieran nos vemos en el Congreso”, retó el consejero, luego de que los diputados de Morena insistieran en llevar a juicio político a los consejeros del INE: Lorenzo Córdova y Ciro Muayama.

Los diputados de Morena no son los únicos que ha tenido fricciones con Lorenzo Córdova, pues el propio presidente ha lanzado distintas críticas, en varias ocasiones, hacia el consejero del INE.

AMLO ‘destapa’ a Córdova como candidato de la oposición

En noviembre de 2022, Lorenzo Córdova aseguró que AMLO lo proyectó como candidato a la Presidencia en 2024 con el objetivo de descalificar y poner en duda el trabajo del INE.

“Todavía no ha pedido disculpas por la mentira, ni las va a pedir el señor Presidente. Pero al menos en mi caso, yo estoy impedido para poder ocupar cualquier candidatura”, dijo el líder del órgano electoral.

Ante las declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a disculparse con Lorenzo Córdova por destaparlo como ‘corcholata’ de la oposición y aseguró que presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) es una “pieza clave del conservadurismo.

Córdova expone en cumbre mundial hostigamiento de AMLO en ‘mañaneras’

En junio de 2022, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), asistió a la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral, donde exhibió ‘el hostigamiento’ que reciben las autoridades electorales en México.

Córdova detalló que de 869 conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 299 ha hablado del INE y el 63 por ciento son ataques directos.

AMLO critica asistencia de Lorenzo Córdova a plenaria del PAN

En enero de 2022, AMLO criticó la presencia de Lorenzo Córdova en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), realizada en la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó a Lorenzo Córdova de ser imparcial y de no cuidar las formas, al asistir al evento panista, en el que el consejero acusó al gobierno de AMLO de pretender introducir controles gubernamentales e intentar acotar la autonomía institucional a las autoridades electorales.

“Imagínense, el presidente del INE encabezando el congreso del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, recriminó.