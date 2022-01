AMLO critica asistencia de Lorenzo Córdova a plenaria del PAN: ‘Debería ser imparcial’

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la presencia de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), realizada este 27 de enero en la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó a Lorenzo Córdova de ser imparcial y de no cuidar las formas, al asistir al evento panista, en el que el consejero acusó al gobierno de AMLO de pretender introducir controles gubernamentales e intentar acotar la autonomía institucional a las autoridades electorales.

“Imagínense, el presidente del INE encabezando el congreso del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, recriminó.

El presidente @lopezobrador_ criticó en la 'mañanera' que Lorenzo Córdova, presidente del @INEMexico, haya acudido a un congreso del PAN: "Debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas". pic.twitter.com/CIk5eC2FUm — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 28, 2022

Asimismo, López Obrador dijo que comparte la opinión del escritor Pedro Miguel, quien publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Lorenzo Córdova durante su participación en la plenaria de diputados del PAN, la cual, dijo, le encantaba. “Será porque no me gustan las simulaciones”, escribió.

“Aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que ver la parte positiva. Lo positivo es que se va terminando con la simulación, que era el elemento central de la política antidemocrática. Qué bueno, ya no hay esa hipocresía, doble discurso, o ya no funciona”, dijo.

Me encanta esta foto. Será porque no me gustan las simulaciones. pic.twitter.com/tJzdXS8bjP — Pedro Miguel (@Navegaciones) January 28, 2022

Finalmente, arremetió contra los dirigentes “de otros partidos”, quienes son, según el presidente, corruptos cínicos o corruptos hipócritas.

“Lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas; entonces todo esto que estamos viviendo son momentos estelares en nuestro país. Nos tocaron vivir tiempos interesantes. Es importante que podamos ir respetando el derecho a disentir y posicionándonos. Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Así pensamos, somos libres. Lo que estaba muy mal era la simulación”, señaló.