ASF halla ‘irregularidades históricas’ en el INE: Advierte que revisará contrataciones de últimos 25 años

ASF pone la lupa sobre proveedores del INE tras señalamientos por material electoral. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el año 2000, luego de detectar “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público.

En un breve comunicado, la ASF precisó que realiza una auditoría integral al INE y a los organismos públicos locales electorales (Oples), luego de los reportes periodísticos que destaparon el presunto conflicto de interés en las licitaciones para adquirir material electoral.

“Los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público”, informó la ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel.

¿Por qué la ASF realizará una investigación desde 2000?

La ASF mencionó que el estudio histórico de las adquisiciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y todos los Oples tiene como objetivo identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.

En reiteradas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a revisar las contrataciones del INE, principalmente desde 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova y tras la creación de los Oples.

La ASF responde a esta petición en medio de señalamientos políticos entre el partido en el poder y la oposición sobre la presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción. La mandataria federal comentó que al menos cinco empresas controlan la producción de material electoral desde la creación del IFE, pero que en ningún momento se realizaron cambios para prevenir esta situación.

INE alista denuncia ante la FGR contra presunta red de Taddei

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció el 3 de noviembre que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta red de corrupción en la que estaría involucrada Guadalupe Taddei.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, dijo en conferencia de prensa.

La denuncia no estará dirigida contra algún funcionario en particular, sino que será de carácter general para incluir a colaboradores sobre quienes existan indicios o señalamientos.

Cruz García afirmó que el INE continúa con la revisión de todos los contratos, incluidos los relacionados con la producción de credenciales, cuyo monto supera los mil millones de pesos. En ese proceso participarían las empresas señaladas por su cercanía con la expresidenta consejera Taddei.