Renovación en el INE ‘pone en pausa’ contratos: ‘Revisaremos el estatus de cada uno’

Se llevó a cabo la conferencia de los consejeros electorales, para fijar su postura ante la renuncia de Guadalupe Taddei.

Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que los contratos del Instituto permanecen ‘en pausa’ mientras se realiza la revisión del estatus de cada uno.

“La aceptación de contratos está detenida y se revisarán cuáles están en curso, para firma o iniciados”, dijo la consejera en conferencia de prensa este martes 27 de octubre.

Se trata de la primera decisión de la consejera presidenta interina para frenar la entrega de contratos actuales y revisar los que están en activo, así como los perfiles de los trabajadores impuestos por Guadalupe Taddei.

“La revisión será en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de anticipar responsabilidades ni emitir juicios, sino de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor”, agregó.

Sobre los contratos vigentes, Blanca Cruz insistió en que se revisará cada uno para también analizar si se mantienen o retiran y cuál será la consecuencia de dicha decisión.

“Hasta donde tenemos conocimiento, todavía no hay contrataciones de material electoral porque están en vías de aprobarse los modelos de material y documentación electoral”, agregó.

Así se blindará el INE ante irregularidades en los contratos rumbo a elecciones 2027

La consejera Carla Humphrey adelantó la forma en la que el INE se blindará a través de la instalación de controles relacionados con los contratos con proveedores.

“Debe haber un antes y un después porque nunca habíamos enfrentado una crisis tan grave que llevara a la renuncia de la presidenta del organismo por presuntos actos de corrupción”, agregó.

Humphrey apostó para que haya trazabilidad en la información y contratos relacionados con las adquisiciones.

“Debería haber más licitaciones y menos adjudicaciones directas, por supuesto, es necesario hacer investigaciones”, es la apuesta de Carla Humphrey sobre los contratos del INE y la eliminación de temas relacionados con corrupción.

Blanca Cruz ‘tranquiliza’ a los mexicanos pese a crisis en el INE

Ante la crisis del INE rumbo al proceso electoral 2027, la consejera presidenta, Blanca Cruz, garantizó que habrá una transición transparente y con legalidad.

“Las próximas elecciones se realizarán con transparencia en estricto apego a la legalidad; el INE está de pie, trabajando y plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional”, agregó la presidenta interina.

Cruz agregó que el Instituto no fue concebido para depender de una sola voluntad, de responsabilidad individual, ni debe estar por encima de la institución.

“La autonomía del INE no significa ausencia de controles, exige responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó.