Taddei responde a investigación de la ASF por irregularidades en el INE: ‘La transparencia se demuestra’

Cajas Graf y el INE: Taddei responde a investigación de la ASF y anuncia “relevos”. (Cuartoscuro)

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció “relevos” en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa tras la investigación de oficio que inició la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades detectadas.

Afirmó que el INE colaborará con la ASF en todo lo requerido. Incluso, anunció que los antecedentes fueron remitidos al Órgano Interno de Control para su eventual revisión.

“La Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, se lee en un comunicado publicado este sábado 24 de octubre.

Taddei no hablará del presunto caso de corrupción

En el comunicado de prensa, la presidenta del INE adelantó que no se referirá al caso de corrupción que se investiga y justificó la medida bajo el debido proceso.

Señaló que la información correspondiente al caso se dará a través de las autoridades competentes. Desde la revelación de posibles irregularidades y conflicto de interés en la designación de contratos a la empresa Cajas Graf, Guadalupe Taddei se negó a hablar del tema.

“Con las debidas reservas de ley, y en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, la Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares”, informó.

En este contexto, Taddei sostuvo que la transparencia “no se declara, se demuestra” y recordó la creación de un micrositio para consultar los contratos, montos, proveedores y documentos de cada etapa del proceso de licitación.

Defendió que siempre se conduce con “propiedad y dentro de las facultades” que le fueron conferidas en la ley.

Taddei envía mensaje a la ciudadanía y trabajadores del INE

En medio del escándalo, Guadalupe Taddei aprovechó para enviar un mensaje a los trabajadores del INE. Les agradeció su profesionalismo, que garantiza elecciones confiables.

“Les pedimos seguir adelante con la serenidad, la entrega y el rigor técnico que distinguen al Servicio Profesional Electoral y a todo el personal del Instituto”, exhortó.

Mientras que a la ciudadanía reiteró que puede tener confianza en que su voto estará protegido.

De acuerdo con versiones periodísticas, el apoderado legal de Cajas Graf, José Alfredo Hernández Casillas, estaría estrechamente relacionado con Guadalupe Taddei y su círculo familiar. Durante la actual administración, la empresa habría recibido cerca de 200 millones de pesos en contratos.