Taddei enfrenta presión de partidos por fiesta con proveedor y contratos del INE; rechaza renunciar

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores. (Cuartoscuro: Galo Cañas).

Representantes de los partidos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron a Guadalupe Taddei, consejera presidenta, que se separe del cargo y dé explicaciones por la fiesta que le organizó uno de los contratistas del organismo.

En sesión de este jueves, los priistas se pronunciaron por los escándalos que rodean a la sonorense, como las contrataciones hechas bajo presuntos conflictos de interés.

“La respuesta que está pidiendo el pueblo de México es qué hacía usted en un festejo con Alfredo Hernández que es proveedor de este instituto, eso ayudaría a resolver muchas de las dudas que existen hoy en transparencia en este instituto”, le dijo Emilio Suárez Licona, representante del PRI, en referencia al video dado a conocer por el diario Reforma.

De igual forma, Carlos Mancilla, diputado y representante priista, pidió que dé explicaciones sobre las contrataciones hechas con empresas que resultaron ser parte de gente que llegó a trabajar al INE en su administración.

“Si la Consejera Presidenta no logra acreditar de forma plena y oportuna, con documentos y no con discursos, la legalidad de estas contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés debe de presentar su renuncia”, comentó.

“Es lo mínimo que exige la ética pública. Quien no puede acreditar la limpieza de su gestión no puede conducir la próxima elección federal”, explicó.

Criticó que la credibilidad del INE esté en duda de cara a un proceso electoral, más cuando se tiene la percepción de que también es “brazo derecho del poder político”.

Marco Baños, representante de Somos, se pronunció en el mismo sentido.

“El Partido Somos solicita que se realicen las investigaciones correspondientes y que la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala temporalmente se separe de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

“La gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos, más aún cuando no nos encontramos dentro de los procesos electorales”, apuntó.

Taddei rechaza a renunciar tras señalamientos de partidos

Guadalupe Taddei, consejera presidenta, rechazó renunciar: “Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales. A los actores políticos les hacemos un llamado respetuoso y firme, conduzcámonos con altura de miras”.

Reiteró que detrás de esas publicaciones están los partidos políticos, incluso sugirió que podrían ser internas o de exfuncionarios del INE.

“Algunas provienen de actores políticos, otras de personas que conocen bien esta institución porque incluso tuvieron la oportunidad de desempeñar responsabilidades en ella. Y debo decirlo con claridad, causa extrañeza escuchar ciertas expresiones, sobre todo de quienes saben cuánto trabajo hay detrás de una elección y la responsabilidad que implica conducir una autoridad electoral”, añadió.

Dijo que no es novedad que haya ataques al instituto ante el inicio de un proceso electoral, pero saldrá “airoso y está de pie”.