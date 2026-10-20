(VIDEOS) ¡A ‘jarrazos’ en San Lázaro! Diputado del PRI lanza agua sucia a Máynez por crisis en Guadalajara

El diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, arrojó agua sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizó un enfrentamiento con legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, luego de intentar confrontar al dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez. Durante el altercado, lanzó insultos contra el líder emecista y arrojó agua sucia sobre el emblema de la fuerza política.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó su acción al asegurar que lo hacía “por la gente de Jalisco”, en referencia a la crisis por la calidad del agua que afecta a la entidad.

El incidente ocurrió en medio de las tensiones políticas por las protestas ciudadanas que exigen soluciones al problema del agua en Guadalajara y otras zonas de Jalisco.

Diputado del PRI arroja agua sucia a Máynez y al logo de MC

De acuerdo con videos que ya circulan en redes sociales, en la explanada de la Cámara, Mancilla alcanzó a Álvarez Máynez y le arrojó agua sucia que llevaba en una jarra, lo que derivó en una discusión con integrantes de la bancada naranja.

Entre los jaloneos y empujones de diputados del PRI y MC, Gutiérrez Mancilla le gritó a Máynez: “Estamos alzando la voz por la gente de Jalisco, por la gente de Jalisco que tú y tu gobierno están asesinando. Están bañándose con agua con estiércol”, le reclamó.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el diputado priista acusó al dirigente nacional de MC de evadir su responsabilidad ante la crisis del agua en Guadalajara.

Momentos antes, el diputado priista junto con su compañera de bancada, Xitlalic Ceja, arrojaron agua sucia sobre el emblema de Movimiento Ciudadano en las oficinas del partido, ubicadas en el tercer piso del edificio F.

¿Cómo respondió Álvarez Máynez tras el ataque con agua sucia del PRI?

Tras el incidente, Jorge Álvarez Máynez cuestionó la utilidad de la protesta priista y acusó a los legisladores del PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo político.

“¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?”, escribió el dirigente de MC en una publicación en redes sociales.

El emecista calificó la irrupción en las oficinas de su partido como una provocación y sostuvo que el acto representaba una falta de respeto para las personas afectadas por el problema del suministro.

En un video, Máynez acusó al PRI de aprovechar los problemas y necesidades de los habitantes de Jalisco para “realizar montajes que terminan siendo una burla y una ofensa a la gente”.

“Venir y poner agua sucia, lanzarla, hacer que la gente que trabaja aquí en limpieza tenga que limpiar su desorden, precisamente porque lo único que ven en un problema así es la oportunidad de sacar raja electoral. Habla del tipo de política que hace el PRI, una política de porros, como la que hace su dirigente y que quieren emular.”, expresó el dirigente de MC.

Finalmente, el líder nacional de Movimiento Ciudadano indicó que su partido optará por el “camino de las propuestas, de las alternativas, de las soluciones”.

“Lo más importante es entender que la gente de Jalisco merece agua y agua limpia y agua constante y en eso debemos de trabajar”, aseguró Máynez.