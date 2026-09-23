De porro a porrista de Trump: ¿Por qué están ‘funando’ al diputado priista Carlos Mancilla?

Carlos Mancilla lució una gorra con un eslogan en inglés, en referencia a una idea de Donald Trump. (Foto: Video Cámara de Diputados).

El diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, famoso por sus altercados en el Congreso con otros legisladores, ha vuelto al centro de la polémica, luego de que en su intervención durante la sesión del martes 22 de septiembre, replicó las ideas de Donald Trump sobre el narcotráfico en el país.

Gutiérrez Mancilla subió a la tribuna de la Cámara de Diputados con una gorra verde con el mensaje “Make México Safe Again” (“Haz a México seguro de nuevo”), en un guiño al lema del presidente estadounidense, Donald Trump, “Make America Great Again”, para denunciar la violencia en el país.

Durante su intervención en el Pleno, que se viralizó en redes sociales este miércoles, el legislador opositor exhibió la indumentaria inspirada en el movimiento político estadounidense MAGA para arremeter contra Morena y exigir que la ley se aplique en todo el territorio nacional.

“Estos pinches morenarcos nos han robado nuestra tranquilidad y eso es lo que hay que resolver; que en cada carretera mande la ley, que en cada municipio mande la Constitución y que en cada rincón del territorio nacional mande México”, aseveró el priista.

Gutiérrez Mancilla sostuvo que el poder alcanzado por los carteles del narcotráfico y las advertencias expresadas sobre la violencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se pueden responder desde el gobierno con propaganda ni con “discursos patrioteros”.

“Ningún mexicano debería sentirse cómodo viendo que nuestro país ha caído ante el poder de los cárteles”, enfatizó el diputado al acusar que la inseguridad que vive México ha mermado la soberanía.

PRI critica reformas y al INE

La intervención ocurrió durante el debate de una reforma que busca impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de México o a un gobierno estatal, discusión que derivó en acusaciones entre el oficialismo y la oposición sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.

Asimismo, la bancada del PRI arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al acusar al órgano de convertirse en una “policía del lenguaje” mientras la comunidad internacional discute abiertamente el impacto del crimen organizado en México.

Gutiérrez Mancilla instó también al INE a “garantizar elecciones libres y pluralidad” de cara al próximo proceso electoral de 2027, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Trump en la ONU sobre México?

El gesto del legislador ocurre luego de que Trump afirmara ante la Asamblea General de la ONU que México es el “epicentro” de la violencia de los carteles y reclamara al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperar el control de las zonas que, según sostuvo, están dominadas por organizaciones criminales.

Las declaraciones se producen además en un contexto de creciente tensión política entre México y Estados Unidos por las exigencias de Washington para intensificar el combate al narcotráfico y la corrupción, frente a las que Sheinbaum ha defendido la cooperación bilateral, pero rechazado cualquier intervención estadounidense en territorio mexicano.