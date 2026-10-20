‘Quítame de la lista, pero no me maten’: Ebrard matiza postura respecto a aspiración presidencial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió que no lo 'maten políticamente', pero reiteró que por ahora no se considera presidencial. (Cuartoscuro).

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, pidió que no lo maten políticamente, pues si bien puede quedar borrado por ahora como presidenciable, después puede ser otra historia.

“No, yo no. Nunca me maten. Nada más que me borren. Yo nada más dije que me borraran”, explicó. “Estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Mi concentración hoy es sacar esto adelante, y bórrenme de sus listas. No se preocupen, yo estoy en lo del tratado”, dijo en conferencia de prensa luego de comparecer ante el Senado.

Afirmó que su prioridad es concluir la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) en este año.

“Pero hoy en día tengo que sacar esto, ya después veremos. Por lo pronto me dio mucho gusto ver que el presidente Donald Trump hizo ayer este comentario y pues tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo, todo el día estoy en eso y a veces hasta la noche porque no creas, se preocupa uno. Son millones de personas que dependen de esto”, añadió el funcionario federal.

Ebrard Casaubón ha aspirado en dos ocasiones a la presidencia, primero en 2012 y después en 2018, donde compitió en la interna de Morena con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

Declaraciones de Ebrard surgen tras destape de Harfuch

El 17 de octubre, Ebrard descartó entrar en la conversación sobre los posibles aspirantes a la Presidencia de México en 2030.

“Por favor, si quieres, quítame de la lista”, respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas para la próxima elección presidencial.

Sus declaraciones ocurren luego del destape anticipado de Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, quien afirmó que a su partido le encantaría postular al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como candidato presidencial en 2030.

El posicionamiento de Velasco abrió la conversación sobre los perfiles que podrían disputar la candidatura de Morena dentro de la alianza gobernante.