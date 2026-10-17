‘Quítame de la lista’: Ebrard descarta, por ahora, aspirar a la elección presidencial del 2030

El secretario de Economía aseguró que está concentrado en sus responsabilidades actuales.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, descartó entrar, por ahora, en la conversación sobre los posibles aspirantes a la Presidencia de México en 2030.

“Por favor, si quieres, quítame de la lista”, respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas para la próxima elección presidencial.

El secretario de Economía aseguró que está concentrado en sus responsabilidades actuales y pidió que no lo incluyan en las especulaciones sobre la sucesión presidencial.

“En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Me harías un favor? Quítame, bórrame”, expresó Ebrard, quien insistió en que su prioridad es el trabajo al frente de la dependencia federal.

Partido Verde quiere a Harfuch como candidato presidencial

Sus declaraciones ocurren luego del destape anticipado de Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, quien afirmó que a su partido le encantaría postular al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como candidato presidencial en 2030.

El posicionamiento de Velasco abrió la conversación sobre los perfiles que podrían disputar la candidatura de Morena dentro de la alianza gobernante.

Ante ese escenario, Ebrard evitó alimentar las versiones sobre una eventual aspiración presidencial y marcó distancia de la contienda anticipada, al reiterar que, por ahora, está enfocado en sus funciones como secretario de Economía.

El secretario de Economía se reunió el viernes con las comisiones de Economía, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores. A la reunión también acudió la secretaria Columba López.

México propondrá revisar reglas de origen en tratado con Asia-Pacífico

México propondrá en noviembre revisar las reglas de origen de productos dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat), que integra a varios países de la región Asia-Pacífico, ante el creciente proteccionismo de Estados Unidos.

Así lo indicó el viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante una comparecencia ante diputados, donde explicó que México planteará en las reuniones de la Comisión del Tipat, previstas del 23 al 27 de noviembre próximo, perfeccionar esas disposiciones para adaptar el acuerdo a la transformación del comercio internacional.

Las reglas de origen a las que se refiere Ebrard establecen qué bienes pueden acceder a las ventajas de un tratado según dónde se fabrican sus componentes, un aparte que el funcionario dice estar marcado en la actualidad por nuevos aranceles y exigencias sobre la procedencia de los productos.

“En el caso de los países de Asia, también tengo reunión de Tipat en noviembre, estamos proponiendo reglas de origen (...) que se perfeccionen para que este tratado sea compatible con lo que está sucediendo (en el comercio internacional)”, dijo sobre el acuerdo de libre comercio que conecta a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa.

El funcionario advirtió que Washington avanza hacia un modelo de comercio administrado, en el que ya no bastará competir por precio o calidad, sino que cada vez importará más acreditar dónde se produjo cada parte de una mercancía.

“Ya no son sólo los aranceles y las reglas de origen, sino otras disposiciones complejas”, sostuvo sobre las medidas estadounidenses.

Ebrard reconoció que México aún necesita incrementar el contenido nacional de sus exportaciones y desarrollar empresas propias en electrónica y semiconductores para aprovechar la demanda de equipos destinados a la inteligencia artificial (IA).

Con información de EFE