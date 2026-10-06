‘Es como Pedro Infante’: Manuel Velasco elogia popularidad de García Harfuch rumbo a 2030

El senador Manuel Velasco destacó la popularidad de García Harfuch y señaló que es un perfil competitivo rumbo a 2030. (Cuartoscuro).

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, equiparó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, con el cantante Pedro Infante, por la popularidad que ha alcanzado y que le daría para ser presidenciable en 2030.

El coordinador de la bancada Verde resaltó los resultados que ha dado el funcionario federal y anticipó que sin duda su partido lo apoyaría en la candidatura a la Presidencia de la República en 2030.

“Todavía es muy anticipado hablar del 2030, estamos muy lejos de la elección del 2030, primero hay que pensar en el 2027, lo que sí es una realidad es que el buen trabajo que viene realizando el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, de manera contundente ha hecho un trabajo eficaz que ha sido reconocido no solo en nuestro país, sino también por agencias internacionales, recientemente.

El senador Manuel Velasco afirmó que en las elecciones es más importante un buen candidato que son los que definen por encima de los partidos tradicionales.

“Él podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política, tiene una popularidad muy alta. Y hoy en las encuestas que se han publicado está en primer lugar en los diferentes sondeos públicos que se han hecho”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Velasco recuerda ayuda que le dio a Harfuch para buscar la jefatura de gobierno de la CDMX

Recordó que el PVEM impulsó su aspiración a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, y también lo respaldó como senador, cargo al que pidió licencia cuando fue nombrado parte del gabinete federal.

“Él pertenece a Morena y él ahorita tiene que estar concentrado al 100 por ciento en la seguridad de todas y de todos los mexicanos.

“Pero sin duda alguna es una persona que, a base de los resultados que ha dado, tiene una alta popularidad que lo hace muy competitivo. Y te repito, es más importante en las elecciones un buen candidato, que son los que definen”, agregó el chiapaneco.

Compartió el dato histórico de que su abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez fue quien operó al famoso cantante y actor Pedro Infante, luego de sufrir accidentes aéreos y automovilísticos, y le colocó una placa de platino en el cráneo.