El Chapo Isidro: La recompensa de 5 millones de dólares que ofrece el FBI por el narcotraficante. (Defensa)

‘El Chapo Isidro’ es otro presunto narcotraficante que busca Estados Unidos. La detención de Fausto Isidro ‘N’ ocurrió el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, bastión de la organización criminal que comandaba.

Además de la orden de aprehensión que enfrenta ‘El Chapo Isidro’ en México, las autoridades estadounidenses solicitan que enfrente la justicia en su país. El presunto líder criminal figura en la lista de los más buscados por el FBI, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

En México se le imputan los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Mientras que Estados Unidos lo acusa de asociación delictiva para distribuir drogas, por lo que existe una orden de extradición en su contra.

Sin embargo, no está claro cuál será el destino de ‘El Chapo Isidro’. Hasta este sábado 21 de noviembre permanecía detenido en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Será en las próximas horas cuando se conozca cuál es su situación jurídica y en qué penal permanecerá privado de la libertad para enfrentar la justicia.

‘El Chapo Isidro’ no fue el único detenido en Guasave

¿El Cártel de Guasave está desarticulado? En total, fueron detenidas ocho personas, entre ellas ‘El Chapo Isidro’, Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, segundo al mando de esa organización delincuencial, y José ‘N’, operador financiero de ese mismo grupo delictivo. Los tres permanecen en la FEMDO.

En tanto, otros cinco detenidos quedaron a disposición de la FGR en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos se encuentra Pánfilo ‘N’, primo hermano de ‘El Chapo Isidro’ y operador logístico de la organización delictiva.

Los detenidos pertenecen al círculo más cercano de ‘El Chapo Isidro’. Sin embargo, existe la posibilidad de que otros integrantes intenten ocupar su lugar o que La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa con la que tenía vínculos, reclame el control del territorio.

Mueren militares y presuntos delincuentes

El operativo dejó un saldo mortal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de cuatro elementos del Ejército que acudieron a Guasave para reforzar la seguridad tras la detención de ‘El Chapo Isidro’.

La dependencia también informó sobre la muerte de ocho presuntos delincuentes que habrían intentado evitar la detención del presunto líder criminal.

Pese a las escenas de violencia que se registraron la noche del viernes 20 de noviembre, la Defensa no informó sobre la muerte de personas ajenas a los hechos.