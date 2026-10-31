La cúpula de La Mayiza: ¿Qué sabemos de ‘Aldo’, ‘El Güero Chompas’ y los cómplices del ‘Mayito Flaco’?

Del ‘Mayo’ a ‘Mayito Flaco’: así quedó la cúpula de La Mayiza tras la captura del capo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/ DEA)

La Mayiza necesita de sus socios para mantener su poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó el organigrama de esa facción del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Heredero de un imperio criminal y como se esperaba, Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, hijo del capo que burló a las autoridades mexicanas por décadas, es el nuevo jefe indiscutible de La Mayiza; sin embargo, no llegó solo.

El Departamento del Tesoro sancionó a los cuatro operadores más cercanos de ‘Mayito Flaco’, quienes se encargan de mantener la presencia de la facción en México.

Se trata de sus ‘hombres de confianza’: Hildegardo Gastélum García, ‘Aldo’; Jorge Luis Mendoza Uriarte, ‘El Güero Chompas’; su hermano Francisco Javier, y Lorenzo Castillo Maldonado.

¿Quiénes son y qué papel juega cada uno de los nuevos líderes de La Mayiza? Esto es lo que sabemos a partir de las sanciones hechas por autoridades de EU.

‘El Mayito Flaco’ tiene un consejero: ‘Aldo’

La mano derecha del patrón. Hildegardo Gastélum García es, según el Departamento del Tesoro de EU, uno de los asesores en quienes más confía ‘Mayito Flaco’.

La dependencia estadounidense lo describe como un narcotraficante importante. Según los señalamientos, está a cargo de la operación de una serie de hoteles ubicados en Culiacán, Sinaloa, que le permiten lavar dinero producto del tráfico de drogas.

En particular, el Tesoro apunta que ‘Aldo’ financia la guerra de La Mayiza contra Los Chapitos gracias a las ganancias de sus actividades ilícitas.

‘El Güero Chompas’, jefe de seguridad de ‘El Mayito Flaco’

Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias ‘El Güero Chompas’, tiene uno de los puestos más delicados de La Mayiza. Según el Departamento del Tesoro, sería el responsable de cuidar a la cúpula de la célula criminal en plena guerra con Los Chapitos y otros frentes.

No llegó de la nada: viene desde abajo. ‘El Güero Chompas’ trabajó para Ismael ‘El Mayo’ Zambada y, de acuerdo con la dependencia de EU, controlaba territorio en Baja California como líder de una célula.

Cuando ‘El Mayo’ fue detenido, en julio de 2024, ‘El Güero Chompas’ no se quedó sin jefe por mucho tiempo. Junto con su hermano Francisco Javier, quien fue secretario de ‘El Mayo’, se puso a las órdenes del ‘Mayito Flaco’.

El Tesoro señala que ‘El Güero Chompas’ da órdenes directas a Lorenzo Castillo Maldonado, encargado de la protección de ‘Mayito Flaco’.

El escolta personal de ‘Mayito Flaco’ que burló a las autoridades

Lorenzo Castillo Maldonado no tendría un papel menor dentro de la organización, pues además de ser el guardaespaldas del líder más importante de La Mayiza, también tejió una red de alianzas con bandas locales.

Maldonado supuestamente cumplía una condena de cadena perpetua en prisión, pero figuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para lograr su liberación.

Cuando volvió a las calles, Lorenzo Castillo Maldonado creó una red de apoyo con bandas criminales para conseguir sicarios, mover droga entre plazas y lavar dinero.

Francisco Javier Mendoza Uriarte: el secretario de ‘Mayito Flaco’

Por último, pero no menos importante, Francisco Javier Mendoza Uriarte es el perfil menos conocido de la célula criminal.

Su papel, de acuerdo con la dependencia de Estados Unidos, era de oficina más que de campo. Trabajó para Ismael ‘El Mayo’ Zambada y fue su secretario. Las autoridades estadounidenses no explican qué hacía exactamente en ese cargo, pero sí lo colocan cerca del patriarca, en la posición de quien lo atiende y lo acompaña en el día a día.

¿Quiénes son los principales rivales de La Mayiza?

Tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024, La Mayiza tiene varios flancos abiertos, en particular por la alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que data de mediados de 2025.

La facción contraria, hoy encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de ‘El Chapo’, está en disputa por hacerse con el control de Culiacán, Sinaloa, y las rutas clave del noroeste del país para el tráfico de droga a Estados Unidos.

Mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación es históricamente un adversario de La Mayiza. El papel del CJNG es aportar dinero, armas y sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa y en zonas de Chihuahua y Durango.

¿Y quién está del lado de ‘Mayito Flaco’?

InSight Crime menciona a Los Cabrera, de Durango, y a brazos armados como Los Rusos, Los Ántrax y Flechas MZ para hacer presencia en Baja California.

También hay reportes de un acuerdo con ‘El Chapo Isidro’, del Cártel de Guasave, aunque las fuentes no permiten saber qué tan vigente está. InSight Crime también señala que el alcance y la vigencia de ese presunto acuerdo no están claros.

¿Quiénes cuidan la frontera para La Mayiza?

La cúpula decide, pero alguien tiene que vigilar el territorio. El Tesoro explica que una pieza clave del negocio es el control de rutas hacia Estados Unidos en Baja California, que La Mayiza maneja a través de jefes de plaza.

En Tijuana mandan los hermanos Alfonso y René Arzate García, ‘Aquiles’ y ‘La Rana’, ya sancionados antes. Llevan unos 15 años al frente, combinando violencia, alianzas y corrupción política y policiaca.

En Mexicali, la plaza la dominan Los Rusos, una subfacción de Los Mayos que encabeza Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’.