Tacos, champaña y Gordon Ramsay: Así es el menú del Paddock, el más exclusivo del GP de México 2026

El paddock del Gran Premio de México 2026 reúne los garages de las escuderías, espacios de hospitalidad y experiencias gastronómicas para invitados especiales. (Fotos: Nayeli Reyes Castro).

El paddock del Gran Premio de la Ciudad de México es un escenario del Más Allá en la F1: un grupo de catrinas pasea entre los neumáticos que usarán los equipos, una ofrenda recuerda a Roscoe, perro de Lewis Hamilton; de pronto pasa Andrea Kimi Antonelli en un scooter o Isaak Hadjar empuja a un fan; pasan celebridades como Arturo Elías Ayub y Rafa Márquez y, cuando el hambre apremia, hay tacos y menús premium.

Asistir a la Fórmula 1 es resignarse al desembolso usual de los grandes eventos —una cerveza cuesta $220 y una orden de tacos $190— y dejarse embriagar por el rugido de los monoplazas. Pero detrás de las zonas generales, está el paddock, la zona más exclusiva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tacos Atarantados es parte de la oferta del paddock. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

En ese lugar, detrás de los pits, hay algo más que los chismes de la Fórmula 1: están los garages, los hospitalities de los equipos, la zona de prensa y varios espacios de esparcimiento, incluso un stand de Sephora para arreglarse el cabello.

El acceso es para quienes compraron el F1 Paddock Club (el programa de hospitalidad VIP), cuyos precios se comercializan en 173 mil pesos.

También llegan ahí los invitados especiales de las marcas; o bien, las personas con boletos con acceso a paddock de los equipos, por ejemplo, el de Mercedes incluyó en su invitación hasta un carro Lego. En Edge Global Events, este tipo de entradas se venden de 8,500 dólares (159 mil pesos) para Alpine.

Gaston Boullosa, mixólogo, forma parte de la propuesta de coctelería del paddock del Gran Premio de México 2026. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Así es el menú del paddock de F1

El paddock en general se caracteriza por su oferta ilimitada de alimentos y bebidas.

Al centro, entre los garages, hay un espacio donde se sirven tacos Atarantados —usualmente visitado por celebridades en CDMX, como Martin Garrix—, cerveza Heineken, mocktails, Dorilocos, nieves Roxy y hasta hay algunos stands para personalizar prendas con imágenes de la F1 o para caracterizarse de Catrinas y Catrines.

De ahí la experiencia se va elevando cada vez más, hasta llegar a lo más top: en el Pit Lane está la experiencia Gordon Ramsay at F1 Garage, creada por Gordon Ramsay, quien ha ganado varias estrellas Michelin. El lugar tiene vista directa a los garages de los equipos y al trabajo de los mecánicos y su precio supera los 500 mil pesos mexicanos.

Los asistentes al Paddock Club pueden disfrutar de cocteles de autor, cerveza Heineken, vinos y champaña Moët & Chandon durante el fin de semana de Fórmula 1. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Ese espacio del chef Ramsay se sirven platillos de degustación de varios tiempos y coctelería exclusiva de autor.

Además, el Paddock Club tiene su propio menú de alta cocina, como ejemplo, para este sábado el Paddock Club tiene tartas de salmón, pasta con queso ricotta, hamburguesas con miso y más.

El Paddock Club ofrece un menú de varios tiempos que incluye tartar de betabel, filete de res, pasta con langosta y postres. (Foto: Especial).

Cocteles y champán en el GP de México

En el Paddock Club, este año está reconocido mixólogo Gaston Boullosa, a quien ya han cachado haciendo con habilidad cocteles en una terraza, algunos de ellos son:

Pumpo : Pox, jugo de piña, limón, pepino y agua mineral. Decorado con pepino y piña.

: Pox, jugo de piña, limón, pepino y agua mineral. Decorado con pepino y piña. Mule Mexicano Ancestral : Tequila blanco, piña, tamarindo, limón y ginger ale. Lleva sal de tamarindo y chile.

: Tequila blanco, piña, tamarindo, limón y ginger ale. Lleva sal de tamarindo y chile. Xocolatl: Mezcal, chocolate blanco, café de olla, piloncillo, bitter de cacao y agua tónica. Se decora con chocolate y cacao tostado.

Así que para ver la carrera hay barra libre premium: como en toda la zona, hay cerveza Heineken ilimitada y, adicionalmente, vinos de Terrazas De Los Andes y champaña Moët & Chandon.