Taquitos pal’ rave: Así es Atarantados, la taquería donde Martin Garrix dio un show gratis

Además de Martin Garrix, Tacos Atarantados también ha sido visitado por Katy Perry y por el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Shutterstock)

Los grandes escenarios de los festivales internacionales quedaron atrás por una noche. Entre mesas, sillas y el aroma de los tacos recién preparados, el DJ Martin Garrix sorprendió a sus seguidores con una presentación gratuita en Tacos Atarantados, una taquería de la colonia Roma Norte donde el sonido de los fogones y el bullicio de los comensales dieron paso a los ritmos de la música electrónica durante la noche del jueves 15 de octubre.

El músico neerlandés decidió sacar su equipo de audio y sus discos de vinilo para transformar la taquería en un auténtico escenario de música electrónica, donde sus seguidores saltaron y bailaron sin parar. El espectáculo ocurrió poco antes de sus conciertos programados para el 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira Americas Tour.

Detrás de esta presentación se encuentra una taquería originaria de Monterrey, Nuevo León, que llegó a la capital en 2024 y cuya propuesta combina tacos norteños, especialidades al trompo y un ambiente informal. Además de Garrix, el establecimiento ya recibió a otras celebridades internacionales como Katy Perry y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

¿Cómo fue la presentación sorpresa de Martin Garrix en Tacos Atarantados?

La presentación de Martin Garrix no se anunció mediante una convocatoria tradicional. Horas antes del espectáculo, el productor musical publicó pistas en sus historias de Instagram, entre ellas unas coordenadas que conducían a Tacos Atarantados, ubicado en Córdoba 113, colonia Roma Norte.

Los seguidores que identificaron el establecimiento comenzaron a reunirse para presenciar el espectáculo, previsto alrededor de las 20:00 horas. El DJ instaló su equipo dentro del local y ofreció una sesión musical con un “¡Viva México, cabrones!“ ante un público que se encontraba prácticamente alrededor de la consola.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron a los asistentes entre mesas y sillas, mientras otros seguidores permanecían en el exterior de la taquería. Durante el espectáculo sonaron algunos de sus temas más conocidos, como Animals, High on Life y Scared to Be Lonely.

Después de la presentación, Garrix compartió en su cuenta de X un video que capturó el ambiente festivo dentro de la taquería, donde los asistentes corearon sus canciones y saltaron al ritmo de los sintetizadores.

¿Cuál es la historia de Tacos Atarantados y su origen?

Tacos Atarantados es una cadena de taquerías originaria de Monterrey cuya propuesta gastronómica recupera algunas de las preparaciones más representativas del norte de México, especialmente los tacos al trompo y las especialidades elaboradas con carne de res.

La taquería fue fundada por Jorge Guadiana Garza, chef originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, quien abrió el primer establecimiento de Tacos Atarantados en 2022, en el municipio de San Pedro Garza García.

En su página oficial, Tacos Atarantados destaca su apuesta por los sabores del norte con tacos bien servidos, carne recién salida del trompo, tortillas calientitas y una variedad de salsas para darles ese toque picosito a cada bocado. Todo en un ambiente relajado, con mesas para compartir unos buenos tacos entre amigos o en familia.

La cadena llegó a la CDMX en septiembre de 2024, con la apertura de su sucursal en la Roma Norte. El establecimiento conserva una estética inspirada en las taquerías tradicionales, con el color verde como uno de sus principales elementos visuales.

La visita de Garrix tampoco fue el primer encuentro del establecimiento con una celebridad internacional. En noviembre de 2024, Katy Perry acudió a la misma sucursal durante su visita a México, donde se tomó fotografías y grabó contenido dentro de la cocina, cerca de los trompos utilizados para preparar los tacos.

¿Qué puedes comer en Tacos Atarantados?

La especialidad de Tacos Atarantados son los tacos norteños, particularmente los preparados al trompo. Su carta incluye opciones de puerco, res, trompo negro y chicharrón, además de carne asada, bistec, suadero, molleja y ribeye.

El menú también ofrece volcanes, cachetadas, tacos árabes y piratas, así como preparaciones especiales acompañadas de queso, frijoles, cebolla, aguacate y otros ingredientes.

Además de los tacos, el establecimiento ofrece botanas como papas fritas enchiladas con carne de res, cebolla con veneno, una preparación de cebolla sazonada con una mezcla picante; así como frijoles puercos y frijoles refritos.

Para quienes prefieren algo dulce, ofrece churros, helados y cachetadas de gloria, un postre que combina una tortilla crujiente con el tradicional dulce de leche quemada y nuez de Nuevo León.

¿Cuánto cuesta comer en Tacos Atarantados?

En promedio, comer en Tacos Atarantados cuesta entre 150 y 250 pesos por persona, si se pide una orden de 2 o 3 tacos y una bebida. Sin embargo, el gasto puede alcanzar los 350 pesos si se incluyen botanas, postres o alguna de las especialidades de la casa.

En cuanto a las bebidas, la carta incluye aguas frescas de limón, jamaica, guayaba y horchata, con un precio de 62 pesos, así como refrescos desde 35 pesos. Las cervezas cuestan entre 59 y 75 pesos, mientras que el carajillo tiene un precio de 165 pesos.

También ofrece mezcal y tequila, con opciones como Ojo de Tigre, Unión, Maestro Dobel, 7 Leguas y Patrón, cuyos precios dependen de la marca y la presentación.

Este es un breve listado de los platillos que puedes disfrutar en la taquería donde se presentó Martin Garrix:

Trompo de puerco: 85 pesos por 3 piezas.

85 pesos por 3 piezas. Trompo negro: 95 pesos por 3 piezas.

95 pesos por 3 piezas. Trompo de res: 149 pesos por 3 piezas.

149 pesos por 3 piezas. Carne asada: 169 pesos por 2 piezas.

169 pesos por 2 piezas. Bistec: 109 pesos por 2 piezas.

109 pesos por 2 piezas. Suadero: 115 pesos por 2 piezas.

115 pesos por 2 piezas. Cachetada de trompo de puerco: 75 pesos.

75 pesos. Cachetada de ribeye: 135 pesos.

135 pesos. Volcán de carne asada: 69 pesos.

69 pesos. Pirata Atarantado: 209 pesos por 2 piezas.

209 pesos por 2 piezas. Elote Atarantado: 105 pesos.

¿Dónde están las 4 sucursales de Tacos Atarantados en CDMX?

Tacos Atarantados cuenta con 4 sucursales en la Ciudad de México, de acuerdo con el directorio disponible en su página oficial. Los establecimientos se encuentran distribuidos entre las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Estas son sus ubicaciones:

Roma Norte: Córdoba 113, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Condesa: Avenida Insurgentes Sur 337, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Las Palmas: Sierra Mojada 215, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Reforma: Florencia 6, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de su presencia en la capital, Tacos Atarantados mantiene establecimientos en el área metropolitana de Monterrey y extendió sus operaciones a Estados Unidos, donde cuenta con 2 sucursales en Miami, ubicadas en los barrios de Wynwood y Brickell.