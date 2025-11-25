‘Pide de nuez y cereza’: Así es Roxy, nevería con 84 años de historia, a la que Ebrard va con su familia

Una de las nieves más populares en Roxy es la de limón de color blanco, una receta de Barca, Jalisco. (Foto: Wiki Commons/ Pexels)

Entre las heladerías más antiguas de la Ciudad de México, se encuentra una muy especial: Nevería Roxy, un establecimiento conocido por su nieve de limón blanca y al cual incluso ha ido Marcelo Ebrard, el secretario de Economía.

La nevería abrió en la década de los 40 y aunque comenzó como un negocio en Guadalajara, poco después se trasladó hasta una de las colonias más lujosas de la Ciudad de México: Condesa, en donde se transformó en un clásico.

Su popularidad es tal que incluso durante el 2023 la guía Taste Atlas la incluyó en su listado de los 100 helados más icónicos del mundo por su nieve de mamey, aunque la favorita de los ‘chilangos’ es la de limón de color blanco.

¿Cuál es la historia de Nevería Roxy?

Nevería Roxy es un establecimiento que ideó Carlos Gallardo, quien creció en el municipio de La Barca en Jalisco, en donde solían hacer nieves de limón con una característica especial: eran de color blanco.

Al mudarse a Guadalajara, Carlos no encontraba la nieve de su infancia: “ahí se dio a la tarea de quién le enseñara a hacerla”, afirmó su hijo en una conversación con el canal de YouTube de Marilú Carrillo.

En la búsqueda de aprender a hacer la nieve de limón encontró a un profesor en la Escuela de Artes y Oficios quien enseñaba pastelería y repostería, pero que también sabía preparar el helado.

La Nevería Roxy abrió en la década de los 40 en Guadalajara, sin embargo, poco después se trasladó a la Ciudad de México. (Foto: Captura de pantalla)

Con él no solo aprendió a hacer las nieves, sino que Carlos hizo una asociación para fundar una nevería: “empezaron en el pórtico del Cine Roxy”, recordó el hijo de Gallardo en la conversación.

La nevería abrió en 1941 y se vendían helados artesanales, tal como sucede hoy en día; no obstante, cinco años después la trasladaron a la Ciudad de México: “mi papá puso su primer negocio en (la calle) Montes de Oca número 38”, afirma.

El establecimiento era completamente familiar, tal como explican en su sitio web: “mientras Don Carlos despachaba en la barra, su esposa Doña María Luisa Rubio se dedicaba a preparar las nieves, helados, y mermeladas”.

¿Cómo es Nevería Roxy, negocio con 84 años de historia?

Nevería Roxy conserva la estética de los años 50 en sus establecimientos, ya que su interior está pintado de color verde menta con detalles en blanco; mientras que las mesas son blancas con sillas rojas.

Además, cuenta con una barra y bancos altos en donde se pueden disfrutar desde las clásicas nieves de limón de color blanco hasta sodas flotantes, malteadas y bananas split, al estilo de los diners estadounidenses.

Las sucursales también tienen mesas en el exterior para comer los helados al aire libre, ya sea de noche o de día, debido a que estas cuentan con sombrillas para cubrir a los comensales del Sol.

¿Cuánto cuestan los helados en Nevería Roxy?

Uno de los clientes más famosos de Nevería Roxy es el político Marcelo Ebrard, quien suele frecuentar el lugar, según compartió Ramón, uno de los empleados del negocio, en una conversación con Comiendo con el carnal, ya sabes cuál.

“Viene con la familia, es muy amable. Pide de nuez, de cereza, fresa y de limón”, dijo en la entrevista. Las nieves de Roxy son especiales, debido a que se siguen preparando de manera artesanal.

“Todo es natural, se va a la Central de Abastos por la fruta, ahora sí que es una fábrica”, afirmó un trabajador de Nevería Roxy para el canal de YouTube En los zapatos de Mónica.

Aunque la heladería ya fue reconocida por Taste Atlas y se encuentra en la colonia Condesa, los precios no son tan elevados, ya que las nieves chicas tiene un precio de 49 pesos; mientras que las grandes cuesta 59 pesos.

Nevería Roxy conserva algunos elementos retro al interior de sus sucursales. (Foto: Captura de pantalla)

Los helados, que son hechos con una base de crema, son más caros: 54 pesos el chico y 64 pesos el grande. Los sabores con los que cuentan son melón, fresa, mamey, limón, guayaba, zarzamora, tamarindo, mango, chocolate, macadamia, pistache, mamey, plátano, cajeta, rompope, arroz con leche, vainilla, nuez y fresa, por mencionar algunos.

Ten en cuenta que los sabores son de temporada, por lo cual es posible que si acudes no encuentres el mismo menú. Además de las nieves y helados, se venden malteadas, affogatos, refrescos y cafés.

Preparados y malteadas

Sundae: 69 pesos (chico) 84 pesos (grande)

Sundae chamoy: 69 pesos (chico) 84 pesos (grande)

Affogato: 84 pesos (el chico), 99 pesos (el grande)

Roxy especial (con tres sabores de helado), Tres Marías, malteadas o Banana Split: 89 pesos (el chico) 119 pesos (el grande)

Ice Cream soda: 75 pesos (chico), 105 (grande)

Refresco preparado: 75 pesos (chico), 105 (grande)

Bebidas

Coca cola: 35 pesos

Agua natural: 35 pesos

Agua mineral: 35 pesos

Expresso: 49 pesos

Americano: 49 pesos

Capuchino: 59 pesos

Nevería Roxy cuenta con varias sucursales en la Ciudad de México además de Condesa, ya que se pueden encontrar las nieves en el Bosque de Chapultepec, en las Lomas, Polanco, el Pedregal y Santa Fe.