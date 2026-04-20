Pix y la lección para México: pagos digitales fallan por falta de decisión

En pocos años, Pix pasó de ser un proyecto del Banco Central de Brasil a convertirse en uno de los sistemas de pago más utilizados del mundo. En 2024 procesó 63 mil millones de transacciones por un valor de 26.4 billones de reales y hoy representa cerca del 49% de los pagos electrónicos del país. Sin embargo, su historia suele contarse como un triunfo tecnológico, cuando en realidad es un caso de diseño institucional y coordinación del ecosistema financiero. La pregunta relevante para países como México no es cómo funciona Pix, sino qué decisiones permitieron que todo el sistema se alineara para adoptarlo.

El éxito del modelo brasileño se explica por la convergencia de tres factores que rara vez ocurren al mismo tiempo. El primero, fue un mandato regulatorio claro. El Banco Central de Brasil no se limitó a supervisar el sistema: lo diseñó, lo operó y estableció reglas obligatorias de participación. Las instituciones con más de 500 mil cuentas debían integrarse, lo que evitó el problema clásico de adopción parcial que frena muchas innovaciones financieras.

El segundo factor fue una experiencia de usuario radicalmente simple. Pix sustituyó números de cuenta complejos por un sistema de llaves o alias como correo electrónico, teléfono o identificador y pagos con QR interoperable. El proceso se volvió más corto, con menos errores y disponible 24/7.

El tercer elemento fue un modelo abierto para bancos y no bancos. El banco central construyó la infraestructura central, pero dejó que el mercado compitiera en la capa de servicios. Eso permitió que bancos, Fintech y nuevos proveedores desarrollaran propuestas comerciales sobre el mismo estándar.

Más que crear una nueva forma de pago, Pix resolvió un problema estructural del sistema financiero brasileño: la falta de interoperabilidad. Antes, el ecosistema era digital, pero fragmentado; con costos, horarios limitados y fricciones que dificultaban las transferencias.

Al eliminar esas barreras, Pix habilitó pagos inmediatos, 24/7 y accesibles para cualquier usuario. Su impacto fue inminente: al ser gratuito para personas físicas y de bajo costo para comercios, redujo la principal fricción. Sin embargo, su adopción no se explica solo por el precio, sino por la experiencia, pagar con Pix es más simple, más rápido y más confiable.

En esencia, no se adoptó por ser una alternativa, sino por ser claramente mejor.

Otro de sus resultados fue su impacto en inclusión financiera. El Banco Central de Brasil estima que 71.5 millones de nuevos usuarios se integraron al sistema financiero a través de Pix y esto no fue por la apertura de cuentas, sino por su uso cotidiano. Para millones de personas y pequeños negocios, resolvió un problema concreto: cobrar y pagar de forma inmediata sin depender del efectivo.

Hacia un sistema de pagos universal: la oportunidad pendiente de México

En el contexto nacional y desde una perspectiva técnica, México no parte de cero. SPEI ya permite transferencias casi inmediatas y opera 24/7. Es decir, el país cuenta desde hace años con la infraestructura necesaria para construir un sistema de pagos instantáneos masivo. El problema no es el “rail” de pagos; es la falta de decisión para convertirlo en un estándar de uso cotidiano.

Herramientas como CoDi o DiMo han intentado impulsar esta capa de adopción, pero con resultados desiguales. CoDi cerró 2024 con poco más de mil comercios registrados, mientras que DiMo alcanzó 12.2 millones de usuarios. Sin embargo, esa escala no se ha traducido en un cambio real de comportamiento. El efectivo sigue dominando. No por falta de instrumentos, sino por la ausencia de una orquestación efectiva del ecosistema.

A diferencia de Brasil, donde Pix alineó incentivos de manera contundente, en México persiste una fragmentación de intereses. Para bancos y Fintech, las reglas no han generado los incentivos suficientes para construir sobre la infraestructura común. Para los comercios, aceptar pagos digitales aún implica costos, fricciones o complejidad operativa frente al efectivo. Y mientras esa ecuación no cambie, la adopción seguirá siendo marginal.

Esto no es menor. Un sistema de pagos instantáneos verdaderamente masivo no solo optimiza transacciones: tiene el potencial de reducir drásticamente el uso del efectivo, democratizar el acceso a servicios financieros y formalizar amplios segmentos de la economía. Es, en esencia, una palanca estructural de inclusión y eficiencia económica.

La lección de Pix es incómoda, pero clara: la tecnología no es el cuello de botella. México no necesita más herramientas; necesita alinear regulación, incentivos y experiencia en torno a un objetivo común. La infraestructura ya existe. Lo que está en juego es si habrá la voluntad –pública y privada– para convertirla en un sistema de pagos verdaderamente universal.